Jo toinen henkilö pidätetty ”kuolleista heränneen” irakilaisen turvapaikanhakijan tapauksen esitutkinnassa

Keskusrikospoliisi on ottanut kiinni ja pidättänyt toisen henkilön törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä epäiltynä. Aiemmin on pidätetty Irakissa ammutuksi väitetyn mutta elossa olevan irakilaisen turvapaikanhakijan tytär.

Vuonna 1984 syntynyt mies otettiin kiinni Espoossa 5. toukokuuta. Keskusrikospoliisi vaatii miestä vangittavaksi törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä epäiltynä. Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina 8.5.

Aiemmin tutkinnassa on otettu kiinni vuonna 1996 syntynyt nainen samoista rikoksista epäiltynä, ja hän on ollut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä vangittuna 24. huhtikuuta lähtien.

– Muun muassa todistajien kuulemisten sekä muun esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että kyseessä on ollut suunnitelmallinen teko, josta useampi henkilö on ollut tietoinen. Epäiltyjä on tällä hetkellä ainakin kolme, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisista.

Rikosepäily liittyy siihen, onko EIT:lle annettu väärää tietoa Irakin kansalaisesta. EIT:lle kerrottiin, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut mieshenkilö, Ali, olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen. Poliisi on saanut vahvistuksen, että marraskuussa 2019 annettuun langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että kantajan lähiomainen olisi elossa.

– Esitutkinnassa on noussut esiin seikkoja, jotka tukevat arviota siitä, että Suomen viranomaiset ovat toimineet asianmukaisesti kyseisessä turvapaikkamenettelyssä. Tehdyt riskiarviot ja niistä tehdyt johtopäätökset näyttävät olleen tässä tapauksessa oikeita, Aarnisalo kertoo.

Keskusrikospoliisi myös epäilee, että turvapaikanhakija Ali olisi ollut itse lavastamassa omaa kuolemaansa Irakissa, missä hän asustelisi nykyään.

Esitutkinnassa ja sitä edeltäneessä esiselvittelyssä on tehty viranomaisyhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti esimerkiksi ulkoministeriön, valtakunnansyyttäjän toimiston, Suomen Bagdadin-suurlähetystön ja Irakin viranomaisten kanssa.