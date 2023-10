Joe Biden valehteli nähneensä kuvia ”mestatuista vauvoista”

Väitteet, joiden mukaan Israelissa sijaitsevasta kibbutsista löytyi Hamasin hyökkäyksen jälkeen ”mestattuja vauvoja”, ovat saaneet laajaa julkisuutta tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa.

Tiedot ovat kuitenkin vähintäänkin epämääräisiä, ja ne on leimattu klassisiksi esimerkeiksi sotapropagandasta.

Väitteen lähteeksi on nyt paljastunut reserviläinen, jota kuvataan ”fanaattiseksi israelilaiseksi uudisasukkaaksi” joka on aiemmin vaatinut palestiinalaiskylien ”tuhoamista”.

Tämän vuoksi se aiheutti kohua, kun Biden näytti keskiviikkona juutalaisjohtajille pitämässään puheessa vahvistavan, että ”mestattuja vauvoja” oli todellakin löydetty.

”En todellakaan koskaan uskonut näkeväni ja saaneeni vahvistusta kuvista, joissa terroristit mestaavat lapsia”, Yhdysvaltain presidentti sanoi.

🇮🇱🇵🇸 Why did Biden say: “I never really thought that I would see, have confirmed pictures of terrorists beheading children” — if he hasn’t seen the photos and hasn’t ‘confirmed’ that children were beheaded?

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 12, 2023