Joe Biden vuoden 2020 väkivaltaisista rotumellakoista: ”Protestit, jotka rauhanomaisesti yhdistävät kaiken rotuisia ihmisiä”

Kun vuosi on kulunut George Floydin onnettomasta kuolemasta, Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden jatkaa vuoden 2020 väkivaltaisten mellakoiden kaunistelemista.

Joe Biden julkaisi lausunnon, jossa kiitettiin Floydin perhettä rohkeudesta ​​ja kehotettiin kiirehtimään The George Floyd Justice in Policing Act of 2021 -poliisilakiuudistusta.

Varapresidentti Kamala Harris puolestaan julkaisi oman tiedotteensa, jossa hän kirjoitti: ”Vuosi sitten matkapuhelinvideo paljasti maalle sen, minkä mustat amerikkalaiset ovat tienneet olevan totta sukupolvien ajan.”

Sitten presidentti Biden vertasi vuoden 2020 väkivaltaisia Black Lives Matter -rotumellakoita rauhanomaisiin protesteihin.

– [George Floydin] murha aloitti protestikesän, jota emme olleet nähneet kansalaisoikeuksien aikakauden jälkeen 60-luvulla – protestit, jotka rauhanomaisesti yhdistivät kaikki rodut ja sukupolvet sanomaan yhdessä, että olemme saaneet tarpeeksemme järjettömästä murhaamisesta.

Mielenosoitusten kesä 2020 ei kuitenkaan ollut järin rauhallinen. Sen sijaan se oli väkivaltainen. Mellakassa murhattiin eläkkeellä oleva poliisi David Dorn St. Louisista, ja noin 30 amerikkalaista menetti henkensä kaaoksessa.

Floydin veli, Philonise Floyd, antoi oman lausuntonsa lehdistölle presidentin, varapresidentin ja kongressin johtajien kanssa pidetyn suljettujen ovien tilaisuuden jälkeen.

– Jos pystytään luomaan liittovaltiolle lakeja kaljupääkotkan suojelemiseksi, voidaan tehdä lakeja värillisten ihmisten suojelemiseksi, Floyd sanoi.

Värillisiä ihmisiä suojaavat kuitenkin jo monet liittovaltion lait Yhdysvalloissa.

Näihin lakeihin kuuluvat muun muassa vuoden 1964 kansalaisoikeuslaki, vuoden 1965 äänestysoikeuslaki, vuoden 1968 kansalaisoikeuslainsäädäntö, vuoden 1987 kansalaisoikeuksien palauttamista koskeva laki, Emmett Till ratkaisematon kansalaisoikeusrikoslaki sekä Matthew Shepard ja James Byrd Jr. viharikosten torjuntalaki.

Lähde The National Pulse.