”Joe Biden: Yhdysvaltojen on johdettava Uutta Maailmanjärjestystä”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on saanut aikaan hämmennystä väitettyään, että ”Uusi Maailmanjärjestys” perustetaan pian ja että Yhdysvaltojen tehtävänä on johtaa sitä.

Kommentti nostatti kulmakarvoja sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa ja johti siihen, että ”uusi maailmanjärjestys” nousi maanantaina yhdeksi Twitterin trendaavista aiheista.

Maanantaina Valkoisessa talossa Business Roundtable’s CEO Quarterly Meeting -tapahtumassa pitämässään puheessa Biden väitti, että maailma on ”käännekohdassa”, joka ”tapahtuu joka kolmas tai neljäs sukupolvi”, ja että lopputuloksen määrittäminen on Yhdysvaltojen tehtävä.

Bidenin puhe on kokonaisuudessaan katsottavissa myös YouTubessa Valkoisen talon kanavalla. Biden puhuu “Uudesta Maailmanjärjestyksestä” videolla aikaleiman kohdassa 14:48.

”Kuten eräs johtavista sotilasviranomaisista sanoi minulle turvallisuuskokouksessa taannoin, 60 miljoonaa ihmistä kuoli vuosina 1900-1946. Ja sen jälkeen olemme luoneet liberaalin maailmanjärjestyksen, eikä sellaista ole tapahtunut pitkään aikaan”, Biden sanoi.

”Uskon, että olemme käännekohdassa maailmantaloudessa, eikä vain maailmantaloudessa, vaan koko maailmassa, joka tapahtuu joka kolmas tai neljäs sukupolvi”, hän jatkoi. ”Nyt on aika, jolloin asiat ovat muuttumassa. Maailmassa tulee olemaan uusi maailmanjärjestys. Meidän on johdettava sitä, ja meidän on yhdistettävä muu vapaa maailma siihen”, Biden julisti.

Termiä ”uusi maailmanjärjestys” on historiallisesti käytetty viittaamaan suuren globaalin muutoksen aikakauteen, ja sitä ovat käyttäneet sellaiset poliitikot kuin Yhdysvaltain entinen presidentti George H.W. Bush, Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger ja Ison-Britannian entinen pääministeri Tony Blair.

Ilmaisua on kuitenkin vuosikymmenien ajan käsitelty myös “laajana salaliittoteoriana”, jossa väitetään “salaisen, elitistisen salaliiton perustavan sortavan maailmanhallinnon”.

Keskustelussa käsiteltiin myös tarvetta ”lieventää amerikkalaisiin kuluttajiin kohdistuvia hinnankorotuksia” samalla kun puututaan energia- ja maatalousmarkkinoiden häiriötilanteisiin, Valkoinen talo totesi lausunnossaan.

Biden kehui viime vuoden aikana tapahtunutta talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Hän kiitti yritysjohtajien ponnisteluja puhtaan energian edistämiseksi ja sähköajoneuvojen kehittämiseksi. Lisäksi hän kiitti heidän avustaan Venäjän vastaisissa pakotteissa ja toimitusten toimittamisessa ukrainalaisille.

”Nyt (Venäjän presidentti Vladimir) Putin on selkä seinää vasten”, Biden vakuutti. ”Hän ei osannut ennakoida yhtenäisyytemme laajuutta tai voimakkuutta. Ja mitä enemmän hän on selkä seinää vasten, sitä ankarampia taktiikoita hän voi käyttää,” hän jatkoi.

Biden varoitti, että Putin ”harkitsee kemiallisten aseiden käyttöä Ukrainassa”.

Presidentti kehotti myös yritysjohtajia ryhtymään tarvittaviin teknologisiin toimenpiteisiin kyberhyökkäyksiltä suojautumiseksi.

”Ehdotan kunnioittavasti, että on isänmaallinen velvollisuutenne investoida niin paljon kuin voitte varmistaaksenne, ja me kannustamme ja autamme kaikin tavoin, että teillä on rakennettu teknologiset valmiudet kyberhyökkäysten torjumiseksi”, Biden sanoi. ”Ensinnäkin suojellaksenne omia yrityksiänne. Toiseksi tarjota kriittisiä palveluja, joihin amerikkalaiset luottavat, kuten sähköä ja puhdasta vettä. Ja lopuksi roolinne, joka teillä on jokaisen amerikkalaisen ja heidän yksityisyytensä turvaamisessa,” hän listasi lopuksi.

Biden matkustaa tällä viikolla Eurooppaan keskustelemaan Ukrainan sodasta ja sen aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä.

