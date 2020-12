Johanna Vehkoo hakee kunnianloukkaustuomioonsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta

Johanna Vehkoo on hakenut valituslupaa korkeimpaan oikeuteen hovioikeuden syyskuussa antamasta kunnianloukkaustuomiosta.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2019 Johanna Vehkoon sakkorangaistukseen ja korvauksiin kunnianloukkauksesta. Vehkoo solvasi sosiaalisessa mediassa vuonna 2016 oululaista maahanmuuttokriitikkoa ja kaupunginvaltuutettua Junes Lokkaa termeillä ”natsipelle”, ”natsi” ja ”tunnettu rasisti”.

Käräjäoikeus katsoi Vehkoon syyllistyneen kunnianloukkaukseen ja tuomitsi hänet 15 päiväsakkoon, yhteensä 150 euroa, sekä korvaamaan Lokalle kärsimyksestä 200 euroa.

Vehkoo valitti saamastaan tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen, joka syyskuussa 2020 vahvisti käräjäoikeuden tuomion toteamalla Vehkoon menettelyn tahalliseksi ja hänen syyllistyneen kunnianloukkaukseen.

Vehkoo on jättänyt 30.11.2020 valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimpaan oikeuteen (KKO). Hän kokee, että ”jos hovioikeuden tuomio tulee lainvoimaiseksi, on se sananvapaudelle haitallista tai vaarallista”.

– Se tarkoittaisi, että asianomistajan kaltaisilla laitaoikeistovaikuttajilla olisi automaatti, jolla he voivat tehtailla ihmisille syytteitä aina, kun heitä kutsutaan heidän ideologiaansa viittaavilla nimillä. Kysymys ei ole henkilökohtaisesti minusta, vaan paljon isommista asioista, Vehkoo kertoo.

Vehkoo ei vielä tiedä, miten hän tulisi valitusluvan KKO:sta saadessaan rahoittamaan uuden oikeusprosessin.

44-vuotias Johanna Vehkoo on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on yksi Long Play -verkkojulkaisun perustajista. Vehkoo on tutkinut journalismin faktantarkistusta Washington DC:n Wilson Centerissä ja laatujournalismia Oxfordin Reuters Institutessa.

Vehkoo on ollut myös julkisen sanan neuvoston jäsen kaudella 2016–18 ja toiminut muun muassa Ylen Faktabaarissa, joka kuvailee olevansa “verkossa toimiva, joukkoistamista hyödyntävä faktantarkistuspalvelu.”

Vehkoo toimii myös feministisessä Ajatushautomo Hatussa, joka järjestää feministisiä ja voimaannuttavia kiroiluiltamia.

Lähteet Journalisti, Kansalainen.