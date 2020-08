Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomion hovioikeuskäsittely alkoi Oulussa

Johanna Vehkoo kokee saamansa kunnianloukkaustuomion rikkovan sananvapautta.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2019 Johanna Vehkoon sakkorangaistukseen ja korvauksiin kunnianloukkauksesta. Vehkoo solvasi sosiaalisessa mediassa vuonna 2016 oululaista maahanmuuttokriitikkoa ja kaupunginvaltuutettua Junes Lokkaa termeillä ”natsipelle”, ”natsi” ja ”tunnettu rasisti”.

Oulun käräjäoikeus katsoi Vehkoon syyllistyneen kunnianloukkaukseen ja tuomitsi hänet 15 päiväsakkoon, yhteensä 150 euroa, sekä korvaamaan Lokalle kärsimyksestä 200 euroa. Lisäksi Vehkoo tuomittiin korvaamaan valtiolle Lokan avustajan palkkiosta oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus 1 517 euroa sekä maksamaan Lokalle tämän oikeudenkäyntikulut 6 071 euroa.

Vehkoo valitti saamastaan tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen.

Hovioikeudelle osoittamansa valituslupahakemuksen mukaan Vehkoo kokee saamansa kunnianloukkaustuomion rikkovan sananvapautta. Omasta mielestään Vehkoo ei ole syyllistynyt kunnianloukkaukseen. Vehkoon kirjoitus ei ole halventanut Lokkaa eikä Vehkoo ole nimitellyt Lokkaa rikosoikeudellisesti tai muutenkaan halventavalla tavalla.

Kirjoitus ei ole voinut aiheuttanut Lokalle kärsimystä tai muutakaan vahinkoa. Kirjoitus on kohdistunut Lokan menettelyyn politiikassa tai siihen rinnastettavassa julkisessa toiminnassa. Vehkoon mukaan Lokka on itse julkisesti kutsunut itseään rasistiksi ja natsiksi ja esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana.

Vehkoo vaatii, että hovioikeus kumoaa Oulun käräjäoikeuden tuomion sekä hylkää syytteen ja kaikki korvausvaatimukset kokonaisuudessaan. Lisäksi Vehkoo vaatii Suomen valtiota korvaamaan omat oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa 22 284,40 euroa. Hän myös vaatii valtiota korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa täysimääräisesti.

Johanna Vehkoo on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on yksi Long Play -verkkojulkaisun perustajista. Vehkoo on tutkinut journalismin faktantarkistusta Washington DC:n Wilson Centerissä ja laatujournalismia Oxfordin Reuters Institutessa.

Vehkoo on ollut myös julkisen sanan neuvoston jäsen kaudella 2016–18 ja toiminut muun muassa Ylen Faktabaarissa, joka kuvailee olevansa “verkossa toimiva, joukkoistamista hyödyntävä faktantarkistuspalvelu.”

Vehkoo toimii myös feministisessä Ajatushautomo Hatussa, joka järjestää feministisiä ja voimaannuttavia kiroiluiltamia.