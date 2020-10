Joka toinen Afrikan ja Lähi-idän nuori haluaa muuttaa – syyt taloudellisia

Noin 30 miljoonaa nuorta arabia suunnittelee jättävänsä kotimaansa.

Arabinuorille suunnattu kysely osoittaa, että 42 prosenttia 18-24 -vuotiaista arabeista haluaa parantaa elintasoaan muualla kuin kotimaassaan. 15 prosenttia on jo aloittanut konkreettiset toimet maastamuuton toteuttamiseksi.

Kyselyssä oli mukana 17 Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maata, joissa on yhteensä noin 200 miljoonaa asukasta. Kun muuttohalukkaita on 42 prosenttia, kyseisestä väestömäärästä tulevien siirtolaisten osuus on 30 miljoonaa.

Muuttamaan arabinuoria ajaa halu parantaa omia taloudellisia olosuhteita. 57 prosenttia tuntee taloutensa olevan huonolla tolalla. Kolmannes arabinuorista kokee velkaantuneensa kovasti viime vuosien aikana. Suurimmat syyt velkaantumiseen ovat opiskelija- ja autolainat.

Toiseksi merkittävin siirtolaisuuteen ajava tekijä on kotimaiden korruptio.

Libanonilaisista nuorista jopa 77 prosenttia haluaa ryhtyä siirtolaiseksi, libyalaisista 69 prosenttia, jemeniläisistä 66 prosenttia ja irakilaisista 65 prosenttia. 40 prosenttia kaikista muuttohalukkaista ei aio koskaan palata kotimaahansa.

Suosituin kohdemaa on Arabiemiraatit. Seuraavaksi tulevat Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia ja Saksa. Yllättäen Ranska, jossa on Euroopan suurin muslimipopulaatio, ei ole arabinuorten kärkimaiden joukossa.

Kyselyssä arabinuorilta tiedusteltiin myös identiteetistä. Keskimäärin 40 prosenttia arabeista koki, että uskonto on tärkein identiteetin määrittäjä. Uskonnon tärkeimmäksi identiteetin määrittäjäksi koki algerialaisista 72 prosenttia, sudanilaisista 70 prosenttia, egyptiläisistä 69 prosenttia ja marokkolaisista 62 prosenttia.

Sosiaalisen median merkitys tiedonsaantikanavana korostuu arabinuorten keskuudessa. Jopa 79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että sosiaalinen media on heidän pääasiallinen uutislähteensä.

Yhteenvetona voidaan todeta kyselyn osoittavan, että Eurooppaan kohdistuu kolmansista maista valtava maahanmuuttopaine, josta on jo saatu ensimakua vuoden 2015 siirtolaisvyöryn muodossa.