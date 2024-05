Jordan Bardella- Ranskan kansallismielisten ykköstykki EU-vaaleissa

Kesäkuun EU-parlamentin vaaleissa Ranskan Kansallinen Kokoomus (entinen Kansallinen Rintama) johtaa mittauksia, ja voi gallupien mukaan saada jopa 30% äänistä. Kansallisen Kokoomuksen (ei tule sekoittaa samannimiseen suomalaiseen puolueeseen) vasta 28- vuotias puheenjohtaja Jordan Bardella on eräs vaalien puhutuimmista ehdokkaista.

Bardella syntyi 1995 italialaistaustaiseen perheeseen, ranskalaisittain matalan tulotason alueella Pariisin pohjoisosassa. Hän liittyi 16- vuotiaana Kansalliseen Rintamaan, omien sanojensa mukaan ”enemmän Marine Le Penin, kuin Kansallisen Rintaman vuoksi”.

Bardellan poliittinen ura on ollut vahvassa nousussa alusta saakka. Hänellä on läheiset välit Kansallisen Kokoomuksen entiseen johtajaan, Marine Le Peniin, ja valittiin kotiseutunsa kaupunginosavaltuustoon Pariisissa 19- vuotiaana.

Euroopan Unionin parlamenttiin Bardella valittiin 23-vuotiaana 2019, ja Ranskan Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtajaksi 27- vuotiaana vuonna 2022. Puheenjohtajavaalissa yli 84% äänesti Jordan Bardellaa puolueen johtajaksi. Hän on ensimmäinen Le Pen-perheen ulkopuolinen Kansallisen Kokoomuksen johtaja.

Italian pääministeri Giorgia Melonin tavoin, Jordan Bardella on eurooppalaisen ”laitaoikeiston” kirkkaimpia tähtiä. Bardello on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, joskin hänen tilinsä Facebookissa poistettin Bardellan jaettua Ranskassa kielletyn Generation Identitaire- liikkeen viestejä. TikTok-palvelussa hänellä on yli 1,2 miljoonaa seuraajaa, ja Bardella on erityisesti nuorison suosikki.

Kun ranskalaiset äänestivät 50 suoistuinta julkisuuden henkilöa, Jordan Bardellan sija oli 30, ennen laulaja Vanessa Paradisia, sekä jalkapallotähti Olivier Giroudia.

”Jordan Bardellalla on tyyli, joka puhuttelee nuoria”, sanoo eräs hänen kannattajansa.

Toisen mukaan Bardella on nuorten ja tulevaisuuden puolella.

Jordan Bardella herätti huomiota puhuttuaan televisiossa käynnissä olevasta kansanvaihdosta, joka on virallisesti salaliittoteoria. Hän vastusti sukupuolineutraalia avioliittoa, mutta on sittemmin hyväksynyt sukupuolineutraalit avioliitot. Bardella ei aio ajaa sukupuolineutraalien avioliittojen kieltämistä, ja pitää asiaa loppuun käsiteltynä.

Tulevien MEP-vaalien jälkeen Jordan Bardella todennäköisesti on eräs Euroopan vaikutusvaltaisimmista miehistä. Euroopan Unionin parlamentissa Bardella kuuluu Identiteetti ja demokratia-ryhmään.

Lähde SVT