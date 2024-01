Joulu peruuntui, kun aseistautuneet maahanmuuttajataustaiset ryöstäjät tyhjensivät nuoren perheen kodin lasten nukkuessa yläkerrassa

Kuvamateriaalissa näkyy, kuinka huppupäiset ryöstäjät murtautuvat sisään keittiön ikkunan kautta ja varastavat tuhansien eurojen arvosta arvoesineitä.

Kello oli tuskin lyönyt uudenvuoden keskiyön, kun maahanmuuttajajengi ryösti nuoren irlantilaisperheen kodin Santryssä Dublinissa.

Varhain uudenvuodenpäivän aamuna nuoren lapsipariskunnan asunnosta otetussa kuvamateriaalissa näkyi, kuinka ainakin kaksi huppupäistä mustaa miestä tunkeutui asuntoon rikkomalla lasioven ja tiettävästi tyhjentämällä sieltä tuhansien eurojen arvosta joululahjoja.

RM.tv-uutisfoorumin julkaisemissa kuvissa tekijät olivat aseistautuneet kirveillä rynnätessään asuntoon, kun raskaana oleva äiti ja hänen kaksi pientä lastaan nukkuivat yläkerrassa.

Santry, Dublin. Home owners including pregnant woman victims of a nasty armed robbery by African men with hatchets. Young lad injured. More then €10,000 worth of property stolen & thousands of euro more damage.#IrelandIsFull #Santry #Ringsend #Galway #Fermoy #EastWall #Tuam pic.twitter.com/ethByRGnus — RM.tv🇮🇪 (@RealMessageEire) January 1, 2024

Lisätietoja hyökkäyksestä antoi uhrin sisko, joka perusti verkossa varainkeräyksen yrittäessään saada osan menetetyistä summista takaisin.

”Viime yönä siskoni taloon murtauduttiin, kun hän ja hänen poikaystävänsä ja kaksi lastaan nukkuivat yläkerrassa. Siskoni on raskaana. Kaikki lasten joululahjarahat ja lahjakortit lahjoja varten varastettiin. Siskoltani vietiin 1 500 euroa käteistä. Hän oli säästämässä uutta autoa varten, kun uusi vauva syntyy. Myös hänen poikaystävänsä kaksi takkia – Navy Moncler ja musta Canada Goose – varastettiin”, Leah Keogh kirjoitti GoFundMe-sivustolla.

”He ovat niin järkyttyneitä tietäen, että joku hiipi heidän talossaan, kun he nukkuivat yläkerrassa. He veivät kaikki heidän säästönsä. Heillä kesti niin kauan säästää yli 4000 euron arvosta käteisseteleitä, ja lisäksi kalliit takit. Heidän sydämensä on särkynyt heti joulun jälkeen, ja se tapahtui nyt uudenvuodenaattona”, hän lisäsi.

Uhrin sisko selitti, kuinka aseistautunv ryöstäjät olivat murtautuneet sisään keittiön ikkunasta, joka ”roikkui irrallaan, kun he lähtivät. Joten ikkuna oli irti koko yön, kun he nukkuivat”.

Here’s how the home in Santry, Dublin was left, after African men entered the home with hatchets. Young man injured. #IrelandIsFull pic.twitter.com/z3rwK48aRF — RM.tv🇮🇪 (@RealMessageEire) January 1, 2024

Lähde: RM.tv