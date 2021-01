Julkisen liikenteen turvallisuusraportti antaa lohduttoman kuvan Pariisin alueen ulkomaalaisrikollisuudesta

Île-de-Francessa 93% ryöstöistä ja 63% julkisen liikenteen seksuaalirikoksista on ulkomaalaisten tekemiä.

Ranskan sisäisen turvallisuuden ministeriön (SSMSI) raportti vuoden 2019 rikollisuudesta julkisessa liikenteessä antaa lohduttoman kuvan Ranskan turvallisuustilanteesta. Ministeriö julkaisi 17. joulukuuta 2020 vuosikertomuksensa ”varkauksista ja väkivallasta julkisissa liikenneverkoissa vuonna 2019”.

Luettelossa on mainittu neljä rikosryhmää: väkivallattomat ryöstöt, väkivaltaiset ryöstöt, pahoinpitelyt ja hyökkäykset sekä seksuaalinen väkivalta.

Île-de-France on yksi Ranskan 26 hallintoalueesta. Sen pääkaupunki on Pariisi, joka on myös koko Ranskan pääkaupunki.

Île-de-Francessa 93% ryöstöistä ilman väkivaltaa on ulkomaalaisten tekemää, kun muualla Ranskassa vastaava luku on 64%. Pariisin alueella yli kolmannes (35%) väkivaltaisista varkauksista on ulkomaalaisten aikaansaannosta. Osuus nousee yli kahteen kolmasosaan (66%) muualla alueella.

Hyökkäyksistä 34 prosenttia on ulkomaalaisten tekemiä Île-de-Francessa, 19% muualla. Seksuaalirikokset ovat suurimmaksi osaksi ulkomaalaisten tekemiä: 63% Île-de-Francessa, 32% muualla Ranskassa.

Ulkomaalaistaustaiset ovat julkisen liikenteen rikollisuudessa voimakkaasti yliedustettuina kun väestörakenne otetaan huomioon: vuoden 2013 tietojen mukaan Île-de-Francen asukkaista 18,5 prosenttia oli syntynyt muualla kuin Ranskassa. Pariisin alueen ulkomaalaisväestöstä suurin osa oli syntynyt Euroopan ulkopuolella.

Rikokset kohdistuvat pääasiassa ranskalaisiin. Etenkin Île-de-Francessa uhrit ovat ranskalaisia, joista 64% on väkivallattomien ryöstöjen uhreja, 68% väkivaltaisten varkauksien uhreja, 79% väkivallan ja hyökkäysten uhreja ja 87% seksuaalisen väkivallan uhreja.

Muualla maassa ranskalaisten osuus uhreista on vieläkin suurempi: edellä mainittuihin ryhmiin jaoteltuna ranskalaisia on 82%, 84%, 89% ja 95% uhreista.

Lähde Valeurs Actuelles, Wikipedia.