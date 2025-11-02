Junapuukotus Britanniassa – useita uhreja

Britanniassa ainakin kymmenen ihmistä on joutunut sairaalahoitoon junassa tehdyn puukotushyökkäyksen vuoksi. Haavoittuneista yhdeksän uskotaan saaneen henkeä uhkaavia vammoja.
Puukotus tapahtui 1.11. Lontooseen matkalla olleessa junassa paikallista aikaa noin kello 19.30. Juna pysähtyi Huntingdonin kaupungin rautatieasemalla, jossa Cambridgeshiren poliisi pidätti kaksi henkilöä. Poliisi turvautui silminnäkijöiden mukaan mukaan etälamauttimeen.
Viranomaisten mukaan tapauksen tutkintaan osallistuu myös poliisin terrorismitutkintayksiköitä. Hyökkäyksen motiivi on toistaiseksi epäselvä.
Britannian poliisi on vahvistanut, että tapahtuneesta julistettiin yhdessä vaiheessa ”platon”, joka on kansallinen koodisana, jota poliisi ja pelastusviranomaiset käyttävät vastatessaan ”röyhkeään terrori-iskuun”. Tämä julkilausuma kumottiin myöhemmin, poliisi kertoo.
Silminnäkijät kertovat nähneensä miehen suuren veitsen kanssa. Junamatkustajat olivat paniikissa samalla kun verta vuotaneet uhrit huusivat apua. Aluksi kuului huutoa, jota matkustajat pitivät halloween-pilana.
– Juoskaa, juoskaa, täällä on mies joka puukottaa kaikkia.
Veitsirikollisuus kasvaa Englannissa ja Walesissa
Veitsellä tehtyjen rikosten määrä Englannissa ja Walesissa on virallisten tilastojen mukaan kasvanut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien.
Sisäministeriö kertoi keskiviikkona, että lähes 60 000 teräasetta on joko takavarikoitu tai luovutettu Englannissa ja Walesissa osana hallituksen pyrkimyksiä puolittaa veitsirikollisuus vuosikymmenen aikana. Veitsen kantamisesta julkisesti voi seurata jopa neljän vuoden vankeusrangaistus. Hallinnon mukaan veitsimurhien määrä on laskenut vuoden sisällä 18 prosentilla.
Lokakuun alussa veitsellä varustautunut hyökkääjä iski väkijoukkoon synagogan luona Manchesterissa. Poliisi ampui hyökkääjän kuoliaaksi. Iskussa kuoli kaksi ihmistä, joista toinen menehtyi todennäköisesti poliisin harhaluotiin. Lisäksi kolme ihmistä haavoittui vakavasti, heistä niin ikään yksi haavoittui todennäköisesti poliisin luodista.
Lähde mm. BBC
Hyökkääjä ei ymmärtänyt maan tapoja. Suomessa tapahtui 2015 jälkeen jotain ennen kokematonta rikostilastojen suhteen, räjähdysmäinen nousu etenkin naisiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset, myös huumerikoksissa jyrkkää nousua, eikä henkirikokset jäänet osatta nekään.
Valtamedialta jää usein nämä kertomatta, etenkin Yle vaikenee.