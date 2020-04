Jussi Halla-aho hallituksen kehysriihestä: Miljardeja velaksi moraaliposeerauksesta tinkimättä

Perussuomalaiset eivät ole tyytyväisiä hallituksen kehysriihen tuloksiin, vaikka toimenpidelistalla onkin heidän mukaansa tarpeellisia ja välttämättömiä keinoja koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien hoitoon.

Perussuomalaiset arvostelee erityisesti sitä, ettei valtiolle toissijaisista menoista ole leikattu, vaan kaikki lisäykset otetaan velaksi.

– Koronalama ei saa olla tekosyy velkaantua enempää kuin on välttämätöntä. Hallituksen olisi syytä säästää vähemmän tärkeistä kohteista kuten kehitysavusta, taloudellisesti haitallisesta maahanmuutosta ja liioitelluista ilmastotoimista, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomauttaa, että koronapandemia ja sen torjuntatoimet aiheuttavat valtiolle miljardiluokan verotulojen menetyksen ja lisäävät toisaalta massiivisesti kuluja.

– Näyttää selvältä, että hallitus aikoo rahoittaa tämän lisälaskun pelkästään uutta velkaa ottamalla. Hallitusohjelman menolisäyksistä ei olla valmiita tinkimään lainkaan, vaan rahan suruton kippaaminen omiin lempiprojekteihin jatkuu kuin mitään kriisiä ei olisikaan, Halla-aho toteaa.

Halla-ahon mukaan vientiteollisuudella ja kuljetusalalla on keskeinen rooli suomalaisten hyvinvoinnin rahoituksessa, ja tämä rooli vain korostuu, kun palvelusektori on syvässä kriisissä. Halla-aho pitää ensiarvoisen tärkeänä, että hallitus luopuu toistaiseksi suuruudenhulluista hiilineutraalisuustavoitteistaan.

– Kehitysapu on tässä tilanteessa pantava jäihin. Kansallinen pakolaiskiintiö on lakkautettava, eikä turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja pidä toteuttaa. Asiat on pystyttävä panemaan tärkeysjärjestykseen, ja suomalaisen työn ja yrittämisen tulee tässä tilanteessa mennä maailmanparannushankkeiden edelle, Halla-aho vaatii.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Riikka Purran mielestä kehysriihen päätöksissä on paljon välttämätöntä ja tarpeellista. Silti hänkin hämmästelee sitä perusajatusta, että priorisointiin ei koettu olevan tarvetta.

– Koko menopuoleen pitäisi erityisesti nyt tehdä realistinen ja pragmaattinen läpivalaisu. Toimenpiteiden pitää hyödyttää Suomea ja suomalaisia, Purra toteaa.

– Ihmisten terveys ja toimeentulo, työpaikkojen ja yritysten selviytyminen ja mahdollisimman hyvät taloudelliset puskurit ovat tärkeitä asioita. Sen sijaan en ymmärrä, miksi esimerkiksi kulttuuriala on tällaisessa elämän ja kuoleman politiikassa haluttu nostaa erityisiin panostuskohteisiin, Purra ihmettelee.

Purran mukaan hallituspuolueet näyttävät politikoivan kriisissä, kun ne eivät kykene irrottamaan lempihankkeistaan edes kriisioloissa.

– Pelolla odotan, mitä sieltä on lähiaikoina esimerkiksi maahanmuuton suhteen tulossa, Purra sanoo.