Jussi Niinistön uuden kirjan päähenkilö asetti isänmaan kaikkien sääntöjen yläpuolelle

Paavo Susitaival – Kolme sotaa, kaksi kapinaa, neljä linnareissua.

Paavo Susitaival ehti liki vuosisadan mittaisen elämänkaarensa (1896–1993) aikana olla poikkeuksellisen monessa mukana. Hän oli todellinen Suomen nykyhistorian viimeinen mohikaani: viimeinen elossa ollut aktivisti, jääkärivärväri, vapaussodan komppanianpäällikkö, suojeluskuntapiirin piiripäällikkö, Mäntsälän kapinan johtohahmo, IKL:n kansanedustaja, talvisodan rintama- ja jatkosodan rykmentinkomentaja. Lisäksi Susitaival oli tuottelias kirjailija, joka tunnettiin myös kekkosvastaisena toisinajattelijana.

Parhaiten mies muistetaan IKL:n (Isänmaallinen kansanliike) kansanedustajana, joka talvisodan sytyttyä lähti rintamalle ja johti Ryhmä Suden legendaariseen voittoon Suomussalmella. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Susitaival komensi Jalkaväkirykmentti 29:ä Petroskoin valtaukseen asti.

Elämäkerran aatteen miehestä, joka asetti isänmaan edun kaikkien sääntöjen yläpuolelle, on kirjoittanut Jussi Niinistö.

Jussi Niinistö on filosofian tohtori, joka on erikoistunut sota- ja henkilöhistoriaan. Hän toimi puolustusministerinä 2015‒2019. Hän on kirjoittanut lukuisia historiateoksia.