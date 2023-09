Juuri nyt: Kansalaisen päätoimittaja käräjillä kunnianloukkauksesta, Kansalainen seuraa istunnon etenemistä

Kansalaisen päätoimittaja Nina Metsälä jakoi edelleen Twitterissä (nyk. X) toisen henkilön jakaman linkin vaihtoehtomedia Partisaanin uutiseen, jossa varoitettiin ”Antero Musta” -peitenimellä toimivasta Jouni Valkosesta joka on tuomittu useista lähes kymmenen vuoden ajalla tehdyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Valkonen teki rikosilmoituksen, koska katsoi Metsälän loukanneen hänen kunniaansa.

Valkonen ei halua lapsipornoharrastukselleen julkisuutta

Entinen vasemmistopoliitikko Valkonen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen vuonna 2017 seksuaalirikoksista. Hänen hallustaan takavarikoitiin kolme tietokonetta ja kahdeksan muistitikkua, jotka sisälsivät noin 100 000 lapsipornokuvaa, ‑videota ja ‑animaatiota, joissa raiskattiin ja nöyryytettiin pieniä lapsia. Lähes 10 vuotta jatkuneen rikosvyyhdin nuorimmat uhrit olivat vasta vaippaikäisiä.

Tuoreesta tuomiosta uutisoitiin vuonna 2017, jolloin Valkonen teki rikosilmoituksia niiden kirjoittajista. Tuolloin kunnianloukkaussyytteitä ei kuitenkaan nostettu. Myöhemmin tiettävästi ainakin yksi tuomio on tullut Valkosen kunnian loukkaamisesta.

Vuonna 2021 Valkonen alkoi käyttää nimeä ”Antero Musta”, jolla nimellä hänet on vuonna 2018 merkitty kaupparekisteriin yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tuulivoimabisnestä harjoittava yritys ilmoittaa lisäksi vuokraavansa airbnb -tyyppistä kerrostaloasuntoa Turussa.

Kansalainen seuraa käräjäistuntoa alkaen klo 9.15

Tänään 11.9. klo 9.15 alkaa Lahden käräjäoikeudessa istunto, jossa asianomistajana on Jouni Antero Valkonen ja vastaajana Nina Metsälä. Syytteen teonkuvauksen mukaan ”Metsälä on halventanut Jouni Valkosta siten, että hän on viestipalvelu Twitterissä lähettänyt uudelleen erään toisen henkilön julkaiseman linkin Valkosta halventavan Partisaani -lehden artikkeliin.” Metsälä ei ole jakanut uutisen linkkiä, jota ovat jakaneet useat muut henkilöt. Metsälän mukaan kyse saattaa olla poliittisesta motiivista ja vainosta nimenomaan häntä kohtaan.

Syyttäjä vaatii Metsälälle sakkorangaistusta kunnianloukkauksesta. Valkonen on vaatinut sittemmin Metsälälle rangaistusta myös julkisen käsittelypäivämäärän julkaisemisesta ja tämän johdosta hän on pyytänyt pääkäsittelyä suljetuin ovin. Valkonen on esittänyt samalla korvausvaatimuksenaan 2000 euroa kunnianloukkauksen ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Myöhemmin Valkonen on esittänyt sovintoehdotuksena 500 euroa.

Valkosen mukaan jaettu artikkeli on vaikuttanut hänen elinkeinonharjoittamiseensa. Hänellä ei ole todisteita, mutta on tullut irtisanotuksi Foodora Oy:ltä, koska on anonyymin palautteen mukaan pysäköinyt invapaikalle työtehtävässään.

Metsälä ei ole suostunut sovintosummaa maksamaan, vaan jättänyt käräjäoikeuden harkittavaksi, onko hänen jakamansa twiitti loukannut Valkosen kunniaa. Metsälä on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Klo 9.30:

Käräjäoikeus hyväksyy ainoastaan kunnianloukkausta käsittelevät asiat. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä ei käsitellä. Valkonen esittää korvausvaatimukseksi 1000 euroa aiemman 2000 euron sijaan.

Klo 9.45:

Metsälä myöntää jakaneensa twiitin, mutta kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Todisteiden esittely. Valkonen väitti twiitin aiheuttaneen kellarimurtoja ym. hänen asunnollaan.

Valkonen vaatii ansionmenetystä, mutta ei viimeisen tiedon mukaan ole ollut töissä.

Klo 9.55

Tauko teknisen ongelman vuoksi.

Klo 10.00

Istunto jatkuu.

Käydään läpi Partisaanin artikkelia, joka on syyttäjän ainoa todiste asiassa.

Klo 10.30

Valkonen kertoo Partisaanin olevan venäjänmielinen media. Hänen mukaansa FBI ei tutki Twitterin anonyymejä profiileja. Valkonen kiistää olevansa mitenkään julkinen henkilö, vaikka on ollut poliittisessa puolueessa jäsenenä.

Metsälä kertoo vain jakaneensa twiitin vailla tahallisuutta, jako oli vain yksi muiden joukossa. Lisäksi hän toteaa, että Valkosen tuomiot löytyvät julkisesti netistä.

Klo 10.57

Syyttäjä vaatii 20-40 päiväsakkoa.

Klo 11.08

Kansliapäätös asiassa annetaan 25.9.2023.

Istunto on päättynyt.