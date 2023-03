Juutalaisrabbi myöntää LGBTQ-liikkeen alkuperän: ”Muinainen juutalaisuus tunnusti eri sukupuolet. Meidänkin on aika tunnustaa”

Elliot Kukla on kalifornialainen transsukupuolinen juutalaisrabbi, joka on usein julkisuudessa ollut esillä edistämässä sateenkaaripropagandaa ja ”transseksuaalisten lasten ja nuorten oikeuksia”. New York Times on jo muutamia kertoja julkaissut Kuklan kirjoittamia artikkeleita. Tämä viimeisin julkaisu on viime lauantailta, 18. maaliskuuta. Artikkelissa juutalaisrabbi itsekin myöntää, että LGBTQ-liikkeen alkuperä on lähtöisin juutalaisuudesta.

Elliot Kukla on rabbi, joka tarjoaa hengellistä hoitoa sureville, kuoleville, sairaille tai vammaisille. Hän työstää parhaillaan kirjaa levon voimasta maailmanlaajuisen kriisin aikana. Näin hän kirjoittaa:

”En ole erityisen tarkka yksityiskohdista. Vaatteeni ovat yleensä rähjäiset, ja kirjoittaessani harvoin pistän pisteen joka i:n päälle tai t:n yli poikkiviivaa (kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti). Mutta kun toimitan hautajaistilaisuuden, tutkin huolellisesti jokaisen kirjaimen kuolleen henkilön nimestä – varsinkin kun pidän muistotilaisuuden transsukupuoliselle tai ei-binääriselle henkilölle. Nimiämme ei niin usein kunnioiteta elämässä, saati sitten kuolemassa.”

”Olen transsukupuolinen ja ei-binäärinen rabbi. Olen tarjonnut henkistä surunhoitoa viimeiset 17 vuotta. Viime vuosina olen mukana saattamassa surijoita aiempaa useampien hyvin nuorten trans-ihmisten kuolemantapauksissa. Jokainen näistä hautajaisista oli sydäntä särkevä, mutta ne olivat kaikki kokonaisuutena katsottuna kauhistuttavia. Ja tiedän, että tällaisia kuolemantapauksia tulee olemaan paljon enemmän, ellei jokin muutu.”

”Viime vuosina uutisissa on ollut lukemattomia tarinoita trans- ja ei-binääristen nuorten itsemurhista. San Diegossa 14-vuotias Kyler Prescott kuoli sen jälkeen, kun sairaalan henkilökunta oli toistuvasti väärinsukupuolittanut häntä psykiatrisella osastolla, vaikka heidän piti auttaa häntä. Leelah Alcorn, 16-vuotias transsukupuolinen tyttö Ohiosta, joutui vanhempiensa hylkäämäksi tultuaan julkisuuteen. Hän kirjoitti verkossa julkaistussa itsemurhaviestissään: ”Ainoa tapa, jolla voin levätä rauhassa, on se, että jonain päivänä transsukupuolisia ihmisiä ei kohdella samalla tavalla kuin minua kohdeltiin.”

”Yhdysvalloissa yli puolet nuorista transsukupuolisista ja ei-binäärisistä nuorista harkitsi vakavasti itsemurhaa viime vuoden aikana, ilmenee LGBTQ-nuorille suunnatun itsemurhien ennaltaehkäisyä edistävän Trevor Project -järjestön tekemästä kyselytutkimuksesta. Tämä luku on järkyttävä, mutta Trevor Projectin tiedot osoittavat myös, mikä voi auttaa. Samassa vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa trans- ja ei-binääriset nuoret kertoivat, että kaikki tai useimmat heidän elämänsä ihmiset, jotka kunnioittavat heidän pronominejaan, yrittivät itsemurhaa puolet harvemmin kuin ne, joiden pronomineja ei kunnioiteta. Vuonna 2019 tehdyssä Trevor Projectin tutkimuksessa havaittiin, että transsukupuoliset ja ei-binääriset nuoret, jotka elävät edes yhden hyväksyvän aikuisen kanssa, ilmoittivat 40 prosenttia harvemmin itsemurhayrityksestä edellisen vuoden aikana.”

”The Journal of Adolescent Health -lehdessä vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että alle 18-vuotiailla sukupuolta korjaavan hormonihoidon saaminen oli yhteydessä lähes 40 prosenttia pienempään todennäköisyyteen tehdä itsemurhayritys edellisen vuoden aikana. Nuoria ei tapa transsukupuolisuus tai ei-binäärisyys, vaan se, että heitä hyljeksitään, heitä ei hyväksytä ja he kohtaavat transfobiaa, kun he yrittävät olla sitä, mitä he todella ovat.”

”Tänä vuonna 44 osavaltiossa on Trans Legislation Tracker -järjestön mukaan esitetty yli 450 lakiehdotusta, jotka vaikeuttavat transsukupuolisten ja ei-binääristen nuorten mahdollisuuksia saada tukea, kunnioitusta ja terveydenhuoltoa, joita he tarvitsevat selviytyäkseen.”

”Vain muutamassa päivässä Mississippi ja Tennessee kielsivät nuorten sukupuolenkorjaavan terveydenhuollon. Arizonassa esitettiin lakiesitys, jonka mukaan kouluissa kiellettäisiin kaikki kirjat, joissa mainostetaan ”sukupuolta tai pronomineja”. Toisen lakiesityksen mukaan opettajat eivät saisi ilman vanhemman kirjallista suostumusta käyttää nuorista heidän biologisesta sukupuolestaan poikkeavia pronomineja. Floridassa laaditun lakiesityksen mukaan muun muassa eronneissa perheissä toinen vanhempi voisi ottaa lapset pois huoltajavanhemman kodista ja viedä heidät osavaltion rajojen toiselle puolelle estääkseen heitä saamasta sukupuoltaan vastaavaa terveydenhoitoa, vaikka lapset olisivat pelkästään ”vaarassa” saada kyseistä hoitoa.”

”Tämä lainsäädännöllinen hyökkäys näyttäytyy usein perinteisten uskonnollisten arvojen ja nykyaikaisten sukupuolikäsitysten välisenä taisteluna. Olemme kuitenkin todellisia ihmisiä, emme käsitteitä. Meitä on aina ollut olemassa, myös ikivanhojen uskontojen sisällä. Omassa perinteessäni, juutalaisuudessa, pyhimmät tekstit heijastavat sukupuolen moninaisuutta. Tämä osa juutalaisuutta on jäänyt enimmäkseen modernin binäärisen maailman hämärän peittoon aivan viime aikoihin asti.”

”Miehen ja naisen lisäksi on neljä muuta sukupuolta, jotka esiintyvät muinaisissa juutalaisissa pyhissä teksteissä satoja kertoja. Ne otetaan huomioon keskusteltaessa synnytyksestä, avioliitosta, perinnöstä, juhlapyhistä, rituaalisesta johtajuudesta ja monista muista asioista. Olimme aina piilossa, mutta viime aikoina Max Strassfeldin kaltaisten juutalaistutkijoiden Trans Talmud-tutkimus on osoittanut, miten ei-binäärinen sukupuoli on keskeinen tekijä juutalaisen lain ja kirjallisuuden ymmärtämisessä kokonaisuudessaan.”

”Kun lapsi syntyi muinaisessa juutalaisessa maailmassa, hänet voitiin fyysisten ominaisuuksiensa perusteella nimetä pojaksi, tytöksi, ”tumtumiksi” (joka ei ole selvästi mies eikä nainen) tai ”androgynos” (jolla on sekä mies- että naispuolisia piirteitä eli androgyyni). Myöhemmin elämässä muodostuu vielä kaksi muuta sukupuolen määrittelyä. ”Aylonit” katsotaan syntyessään naiseksi, mutta kehittyy epätyypilliseen suuntaan. ”Saris” nimetään syntyessään mieheksi, mutta hänestä tulee myöhemmin eunukki.”

”Näiden muinaisten kategorioiden ja nykyaikaisten sukupuoli-identiteettien välillä ei ole tarkkaa vastaavuutta. Osa näistä nimityksistä perustuu biologiaan, osa henkilön rooliin yhteiskunnassa. Mutta ne osoittavat meille, että uskontoni on aina tunnustanut ihmiset, jotka ovat enemmän kuin binäärisiä. Me emme ole mikään muotivillitys.”

”Itse asiassa juutalaisuus pitää meitä niin muinaisina, että erään viidennellä vuosisadalla tehdyn raamatuntulkinnan mukaan ensimmäinen ihminen, Aatami, oli itse asiassa androgyyni. Tämä selittää, miksi 1. Mooseksen kirjassa sanotaan: ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi”, viitaten Aatamiin, ensimmäiseen persoonaan, yksikön pronominilla. Mutta sitten samassa jakeessa sanotaan: ”mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”. (1:27). ”Heidän” viittaa tässä muinaisessa tulkinnassa myös Aatamiin: yksittäiseen henkilöön, joka on sekä mies että nainen. Toisin sanoen tässä luomiskertomuksen lukutavassa ensimmäistä ihmistä kuvataan yksikön ”he”-pronominilla, jolla ilmaistaan heidän sukupuolensa moninaisuutta.”

”Toisella vuosisadalla laaditussa Mishnassa, juutalaisen oikeusteorian vanhimmassa ja arvovaltaisimmassa lähteessä, kerrotaan, että kenet tahansa, joka tappaa tai vahingoittaa androgynosta (joko vahingossa tai tarkoituksella), kohtaavat täsmälleen samat seuraamukset kuin miestä tai naista vahingoittavan. Kyseinen luku päättyy keskusteluun siitä, muistuttavatko androgynosit enemmän miehiä vai naisia. ”Hän on oma luotu olentonsa”, yksi viisaista, rabbiYossi, ehdottaa.”

”Tämä lause leikittelee heprean kieliopin sukupuolella ilmaistakseen runollisesti androgynoksen sukupuolen monimutkaisuuden. Ensimmäisen kerran, kun opettelin tätä tekstiä, olin transsukupuolisen opiskelukaverini, rabbi Reuben Zellmanin kanssa. ”Rabbi Yossi on oikeassa, mutta ei vain meistä. Jokainen on oma luotu olentonsa”, hän sanoi.”

”En ole koskaan unohtanut tätä oivallusta. Trans-ihmiset, ja erityisesti transnuoret, tekevät ihmisen ainutlaatuisuuden näkyvämmäksi kaikille. Olemme kaikki yksilöitä, joilla on omaleimaisia näkemyksiä, erityisiä terveydenhuollon tarpeita ja muuttuvia haluja itseilmaisuun. Kasvamme ikääntyessämme odottamattomiin suuntiin. Trans-vapautuminen on suuri lahja kaikille, koska se laajentaa kategorioita sille, mitä tarkoittaa olla ihminen.”

”Trans-vastaisten lakiesitysten kasvava aalto Yhdysvalloissa ei ole vain trans-kriisi vaan myös humanitaarinen kriisi. Historia on osoittanut lukemattomia kertoja, että kun hallitus rajoittaa yhden ryhmän laillisia oikeuksia, se tekee lopulta samoin muille ryhmille.”

”Minua saatetaan syyttää ”trans-agendasta”. Se on totta, se on agendani. Ja se on sama kuin uskonnollinen ja inhimillinen agendani. Haluan, että kaikki translapset ja nuoret selviytyvät.”

Lähde: New York Times