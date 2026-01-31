Juutalaisrabbi tuomittiin – 32 naista kertoi hyväksikäytöstä

Oikeudenkäynnissä paljastui, kuinka rabbi tarjosi “parantavia infuusioita” siemenesteen muodossa ja teki vihjailuja jopa alaikäisistä.

Berliinissä toimineen rabbin oikeudenkäynti on päättynyt valtion tuomioistuimen langettamaan tuomioon, jossa häntä syytetään useiden naisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä hengellisen ohjauksen varjolla. Oikeudessa kuultiin järkyttäviä kertomuksia, mukaan lukien väite siitä, että rabbi olisi määrännyt naiselle “parantavan infuusion”, joka sisälsi hänen omaa siemennestettään.

Tiergartenin käräjäoikeus tuomitsi 49-vuotiaan rabbi Reuven Y:n kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tätä edelsi jo aiempi uskonnollisen tuomioistuimen päätös, joka oli todennut hänen toimintansa täysin sopimattomaksi ja vahvistanut erottamisen juutalaisesta seurakunnasta.

Syyttäjän keskeinen todistaja kertoi, että rabbi oli käskenyt häntä sulkemaan silmänsä synagogassa ja suudellut häntä vastoin tahtoa. Oikeudenkäynnin aikana esiin nousi lukuisia muita samankaltaisia kertomuksia.

“32 naista ilmoitti seksuaalisista hyökkäyksistä”

Useat todistajat kertoivat, että rabbi lähestyi heitä väittäen auttavansa psykologisten tai uskonnollisten “lukkojen” avaamisessa. Hän käytti “pseudouskonnollista kieltä” saadakseen naiset luottamaan itseensä ja esitti teot hengellisenä hoitona.

Eräs todistaja kertoi löytäneensä “32 naista, jotka olivat ilmoittaneet seksuaalisista hyökkäyksistä”. Monet heistä olivat pitkään uskoneet olevansa ainoita uhreja.

Bildin mukaan rabbi kohdisti toimintansa erityisesti venäjänkielisiin, yksin Saksassa asuviin naisiin, joilla oli “vähän tietoa juutalaisuudesta”. Monille heistä rabbi oli ensimmäinen kosketus juutalaiseen uskoon, mikä teki manipuloinnista helpompaa.

“Infuusio siemennesteellä” ja vihjailuja 12-vuotiaasta

Oikeudessa kuultiin myös erityisen häiritseviä yksityiskohtia. Yksi uhri kertoi, että rabbi oli väittänyt hänen tarvitsevan lääke-annostelun eli “infuusion” suuhunsa — rabbin oman siemennesteen muodossa — jotta hän voisi “parantua”.

Toinen todistaja kertoi, että rabbi oli tehnyt seksuaalisia vihjauksia hänen 12-vuotiaasta tyttärestään seksuaalisten tekojen jälkeen.

Uskonnollinen tuomioistuin tuomitsi jo aiemmin

Kesällä 2023 Berliinin Beit Din -uskonnollinen tuomioistuin totesi rabbin toiminnan olevan täysin “ristiriidassa juutalaisen lain, halakhan, kanssa” ja kielsi häntä toimimasta missään uskonnollisessa tehtävässä.

Saksan ortodoksinen rabbiinikonferenssi painotti lausunnossaan, että yhteisön “ei tule vaieta”, kun seksuaalista hyväksikäyttöä tai vallan väärinkäyttöä tapahtuu “uskonnollisen auktoriteetin varjolla”.

Lue lisää aiheesta: