Jyväskylässä asuva 43-vuotias mies epäiltynä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi maanantaina 9.3.2026 jyväskyläläisen miehen todennäköisin syin epäiltynä vuosina 2020 – 2021 tapahtuneista, lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Miestä epäillään esitutkinnassa kahdesta törkeästä lapsen raiskauksesta, kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kahdesta pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hänen epäillään tehneen lapsille seksuaalisia tekoja, joiden on syytä epäillä olleen omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapsille näiden epäiltyä kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten epäillystä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi.
Epäilty on toiminut opettajana, mutta epäillyt rikokset eivät liity hänen työhönsä tai työpaikkaansa. Mies on toiminut myös ohjaajana muun muassa partiossa ja Pelastusarmeijan toiminnassa.
Poliisi ei tiedota tapauksista tarkemmin, koska seksuaalirikosten esitutkinta-aineistot ovat julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä. Rikosnimikkeet saattavat muuttua tutkinnan edetessä. Esitutkinnassa tähän mennessä saatujen tietojen perusteella Sisä-Suomen poliisi pitää mahdollisena, että uhreja saattaa olla enemmänkin.
Poliisi pyytää yhteydenottoa henkilöiltä, jotka tämän uutisen luettuaan epäilevät joutuneensa saman epäillyn tekemän seksuaalirikoksen uhriksi. Yhteydenotot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen lapsirikostutkinta.jyvaskyla.sisa-suomi@poliisi.fi.