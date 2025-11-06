Jyväskylässä ulkomaalaistaustainen mies vältti raiskaustuomion – ei näyttöä tahdonvastaisuudesta

36-vuotias ulkomaalaistaustainen mies on tuomittu 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja alkoholirikkomuksesta Jyväskylässä. Syyttäjä vaati miehelle tuomiota lapsenraiskauksesta, raiskauksesta ja alkoholirikkomuksesta. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen raiskauksesta ja lapsenraiskausvaatimuksen rikosnimike muuttui seksuaaliseksi kajoamiseksi lapseen.

Mies oli tavannut 15- ja 16-vuotiaat tytöt Jyväskylän keskustassa 17.7.2025 ja kutsunut päihtyneet tytöt kotiinsa. Mies oli tarjonnut tytöille alkoholia kotonaan.

Mies on myöntänyt seksuaalisen koskettelun molempien tyttöjen kanssa, mutta kiistänyt olleensa yhdynnässä kummankaan kanssa. Todisteiden perusteella on kuitenkin näytetty, että sukupuoliyhteys on tapahtunut ainakin 16-vuotiaan kanssa.

Koska 15-vuotiaan kanssa yhdyntää ei voitu todistaa, eikä 16-vuotiaan tahdonvastaisuudesta ei riittänyt näyttöä, tuomio lieventyi seksuaaliseksi kajoamiseksi lapseen ja alkoholirikkomukseksi.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan 15-vuotiaalle 2500 euroa kärsimyskorvauksia. Mies on ollut vangittuna 18.7.-3.10.2025 välisen ajan. Käräjäoikeus määräsi hänet vapautettavaksi heti.

Tuomio ei ole lainvoimainen, sekä syyttäjä että kaikki asianosaiset ovat määräajassa ilmoittaneet tyytymättömyytensä tuomioon.