K-Market paloi Porissa varhain joulupäivän aamuyöllä – tahallaan sytytetty

Porin Koivistonpuistikossa joulupäivän aamuyöllä syttynyt K-marketin kiinteistö tuhoutui täysin tulipalossa. Lounais-Suomen poliisi epäilee paloa tuhopoltoksi ja on ottanut kiinni yhden miehen törkeästä tuhotyöstä epäiltynä.
Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen kaupan palosta hieman ennen aamuviittä.
Aluksi erityisesti kaupan kattorakenteet olivat tulessa, mutta tulipalo levisi myös muuhun rakennukseen. Sammutustöihin osallistui 25 yksikköä.
Voimakas puuskittainen länsituuli haittasi kauppapalon sammutusta ja lisäsi savunmuodostusta.
Palossa ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.
Torstaina aamulla Satakunnan pelastuslaitos lähetti kauppapalon takia Porin Koivulan ja Vanhankoiviston alueiden asukkaille vaaratiedotteen mahdollisien evakuointitarpeiden varalta.
Vaaratiedotteen lähettämiseen jouduttiin, kun tulipalosta aiheutui terveydelle vaarallista savua. Ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.
Iltapäivällä pelastuslaitos ilmoitti purkaneensa aamulla lähettämänsä vaaratiedotteen.
Pelastuslaitoksella oli valmius mahdollisiin evakuointeihin, sillä savu uhkasi puuskittaisen tuulen vuoksi varsinkin marketin vieressä olevaa kerrostaloa.
Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petri Rantala kertoi Satakunnan Kansalle, että mahdolliset väistötilat selvitettiin. Ensihoito sekä sosiaali- ja kriisipäivystys ovat olleet myös valmiudessa.
”Meillä on muutama yksikkö yhä kohteessa tekemässä jälkisammutustyötä. Sen jälkeen jälkivartiointia hoitaa kiinteistön omistaja huomiseen asti tällaisten tilanteiden varalta”, Rantala kertoo joulupäivänä hieman ennen iltakahdeksaa.
Kauppa kärsi tulipalossa pahat vahingot. Liekeiltä säästyivät vain kiinteistön toisessa päädyssä olevat parturin ja kiinteistöhuollon tilat, mutta niihinkin tuli merkittäviä vahinkoja savusta ja sammutustöistä.
Kauppapaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Lounais-Suomen poliisi kertoi omassa tiedotteessaan ottaneensa kiinni yhden epäillyn K-market Koivistonpuistikon tulipaloon liittyen.
Poliisin mukaan miestä epäillään törkeästä tuhotyöstä.
Poliisi jatkaa törkeän tuhotyön tutkintaa muun muassa teknisellä tutkinnalla sekä kuulusteluilla. Poliisi tiedottaa tutkinnasta maanantaina 29. joulukuuta.