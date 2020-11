Kaakkois-Euroopassa torjutaan huumekauppaa, mutta ihmissalakuljettajat päätyvät oikeuteen harvemmin

Vasta julkistettu raportti osoittaa, että Kaakkois-Euroopan maat torjuvat enimmäkseen huumekauppaan sen sijaan että tutkinnassa panostettaisiin ihmissalakuljetukseen.

Italialainen Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights -järjestö kertoo viime viikolla julkaisemassaan raportissa, että Kaakkois-Euroopan maiden viranomaisten tähtäimessä huumekauppa on useammin kuin muu rikollisuus kuten asekauppa, tupakkatuotteiden ja kulttuuriperinnön laiton kauppa sekä siirtolaisten salakuljetus.

Maantieteellisesti Kaakkois-Eurooppaan kuuluvat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Kreikka, Kosovo, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Romania, Serbia, Slovenia sekä osa Turkkia.

Raportti Closing the Implementation Gap: Criminal Justice Responses to Illicit Trade in South Eastern Europe and Associated Challenges väittää, että rikosoikeudellinen järjestelmä pääasiassa kiinnittää resurssinsa huumerikollisuuteen ja jopa siihen liittyen huumeiden hallussapidosta syytetään useammin kuin kovemmista salakuljetusrikoksista.

Muut rikokset kuten ihmissalakuljetus päätyvät oikeuteen harvemmin siitä huolimatta, että useimmat Kaakkois-Euroopan maat ovat merkittäviä ihmissalakuljetuksen kohde- ja kauttakulkumaita.

Raportissa väitetään tilanteen johtuvan osittain siitä, että syyttäjät pyrkivät keskittymään rikoksiin, jotka on helpompi todistaa. Tämä ei kuitenkaan täysin korreloi ihmissalakuljetuksen viime vuosina tapahtuneen kasvun kanssa. Prioriteetteihin saattavat vaikuttavaa myös poliittiset painopisteet.

Myös tutkijoiden puutteelliset työvälineet ja osaaminen saattavat osaltaan vaikuttaa siihen, että tietyt rikostyypit jäävät ”tutkasäteen alle”. Myös viranomaisten ja rikollisjärjestöjen yhteistyö estää usein rikosten havaitsemisen.

Joissakin tapauksissa laiton kauppa ja ihmissalakuljetus nähdään vain tapana hankkia elanto.

– Mutta on myös totta, että Kaakkois-Euroopan maat voivat nähdä laittoman kaupan keinona tyydyttää ihmisten välttämättömät tarpeet. Laittoman maahanmuuton lisääntyminen, josta rikollisverkostot hyötyvät suuresti, on jo ilmeistä, raportissa todetaan.

Lähde Balkan Insight.