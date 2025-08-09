Käänteinen muuttoliike: Keniaan muuttavat afroamerikkalaiset kertovat esi-isien perinnöstä ja kaipauksesta ”palata kotiin”

Kenneth Harris vietti suurimman osan päivistään Atlantassa ja kaipasi elämää paikassa, jossa hänen tumma ihonvärinsä ei herätä epäluuloja vaan on merkki yhteisestä perinnöstä. Hänen tilaisuutensa tuli kaksi vuotta sitten, kun hän osti menolipun Keniaan.

Eläkkeellä oleva 38-vuotias veteraani on löytänyt yhteisön itäafrikkalaisen maan pääkaupungista, jossa hän pyörittää nyt Airbnb-yritystä. Hän ihailee mielellään Nairobin kultaista auringonlaskua kattoterassilta ja nauttii ylellisestä elämäntyylistä tyylikkäästi kalustetussa asunnossa hienostokaupungissa.

Harris on osa kasvavaa afroamerikkalaisten aaltoa, joka muuttaa Keniaan ja vetoaa tarpeeseen saada yhteys esi-isiinsä – tai ”palata kotiin”, kuten mustien keskuudessa usein sanotaan.

Kuten kymmenet muutkin Nairobiin viime vuosina muuttaneet afroamerikkalaiset, Harrisia viehättivät Kenian trooppinen ilmasto ja niiden ihmisten lämpö ja ystävällisyys, joiden kanssa hän uskoo jakavansa yhteisen historian ja kulttuurin.

Yhteisöä ja parempaa elämää etsimässä

”Minulla on aina ollut seikkailunhalua, varsinkin kun liityin armeijaan ja pääsin matkustamaan eri maihin. Käytän siis tilaisuutta hyväkseni ja lähden uusiin paikkoihin”, hän sanoi. ”Sen ansiosta pääsin kotiutumaan kaukana kotoa, ja Kenia on uusi kotini.”

Jotkut ystävät ovat ottaneet yhteyttä häneen selvittääkseen ”muuttaa pois Yhdysvalloista mielenrauhansa vuoksi”, hän sanoi.

Useat muut afrikkalaisamerikkalaiset, jotka ovat hänen tavoin ”tulleet kotiin”, ovat perustaneet Nairobissa kukoistavia yrityksiä, joihin kuuluu matkatoimistoja, ravintoloita ja maatiloja.

Monet afroamerikkalaiset, jotka ovat etsineet parempaa elämää ulkomailta tai harkitsevat sitä, sanoivat, että presidentti Donald Trumpin hallinto – jossa moninaisuusohjelmiin puututaan – ei ole tärkein syy, miksi he haluavat muuttaa.

Pikemminkin useimmat sanovat, että he ovat harkinneet muuttoa jo jonkin aikaa, ja Yhdysvaltojen nykyinen poliittinen ilmapiiri saattaa saada heidät toimimaan nopeammin kuin alun perin suunniteltiin.

”En voi sanoa, että hallinto olisi syy siihen, että tuntemani ihmiset haluavat lähteä pois Amerikasta. Jotkut suunnittelevat muuttoa paremman elämänlaadun vuoksi”, Harris sanoi.

Auston Holleman, yhdysvaltalainen youtubettaja, joka on asunut eri maissa lähes vuosikymmenen ajan, sanoi asettuneensa Keniaan yhdeksän kuukautta sitten, koska ihmiset ”näyttävät minulta”.

”Se ei ole sama kuin Eurooppaan tai joihinkin Latinalaisen Amerikan maihin meneminen, joissa ei ole paljon mustia ihmisiä”, hän sanoi.

Holleman, joka kuvaa usein jokapäiväistä elämäänsä, sanoi tuntevansa, että Yhdysvaltojen sosiaalinen rakenne on ”rikki”. Sen sijaan Keniassa hän sanoi tuntevansa itsensä sosiaalisesti hyväksytyksi. Hän mainitsi kokemuksen, kun hänen taksikuskinsa auto pysähtyi, ja viidessä minuutissa he saivat apua satunnaiselta tuntemattomalta ihmiseltä.

”Se sai minut ymmärtämään, että olin oikeassa paikassa”, hän sanoi.

Yhä useampi on kiinnostunut lähtemään Yhdysvalloista

Muut Afrikan maat ovat houkutelleet vielä suurempia määriä afroamerikkalaisia. Ghana, joka käynnisti ”Paluumuuton vuosi” -ohjelman mustan diasporan houkuttelemiseksi vuonna 2019, kertoi viime vuonna järjestäneensä seremonian, jossa myönnettiin kansalaisuus 524 henkilölle, joista suurin osa oli mustia amerikkalaisia.

Afrikkalaisamerikkalaiset yritykset, kuten Adilah Relocation Services, ovat havainneet huomattavaa kasvua Keniaan muuttavien afroamerikkalaisten määrässä.

Yrityksen perustaja Adilah Mohammad muutti Keniaan neljä päivää äitinsä hautajaisten jälkeen etsiessään itselleen parempaa elämää.

Hän sanoo, että Keniassa koettu rauha ja palautuminen saivat hänet jäämään – ja puolustamaan niitä, jotka etsivät samaa. Hänen yrityksensä auttaa asiakkaita muuttamaan, asunnon etsimisessä, huonekalujen ostamisessa ja pankki- ja sairaanhoitopalvelujen saumattomuuden varmistamisessa.

”Tähän mennessä on tullut 15 perhettä, ja meillä on kalenterissa vielä viisi perhettä, jotka ovat tulossa seuraavien 90 päivän aikana. Meillä on ihmisiä, jotka ovat varanneet vuoden 2026 ilman päivämäärää, he vain tietävät, että he lähtevät”, hän sanoo.

Mohammadin mukaan monet afroamerikkalaiset ovat suunnitelleet muuttoa vuosikymmeniä.

”Minulle se on liike. Ihmiset päättävät tehdä valinnan itse, heitä ei pakoteta, kahleita rikotaan. Kun he sanovat tulevansa kotiin, he valitsevat vapauden, ja se on henkistä vapautta, ja siksi olen hurmioitunut”, hän sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan Afrikan taloudet todennäköisesti hyötyvät näistä toimista, erityisesti ne, jotka ovat valmiita torjumaan korruptiota ja luomaan terveen ympäristön sijoittajille.

Raphael Obonyo, YK:n Habitatin julkisen politiikan asiantuntija, sanoo, että Yhdysvallat on menettämässä resursseja – samoin kuin suosittua narratiivia, jonka mukaan ”Amerikka on mahdollisuuksien ja unelmien maa”.

”Käänteinen muuttoliike horjuttaa tätä kertomusta, joten Amerikka todennäköisesti menettää muun muassa ”aivovuodon” kaltaisia asioita”, hän selitti.

Mohammadille joukkoon kuulumisen tunne on antanut sisäisen rauhan.

”Rakastan olla täällä. Afrikkaan palaaminen on yksi asia, mutta toisena asiana on löytää paikka, johon tuntee kuuluvansa”, hän sanoi.

Lähde: AP

