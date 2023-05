Kaarle III:n kruunajaiset heijastavat Ison-Britannian monimuotoisuutta, ei-kristilliset uskonnot tulevat olemaan aktiivisesti mukana

Iso-Britannia saa yli 70 vuoden jälkeen hallitsijaksi kuninkaan. Walesin prinssi Charles, Kaarle III, kruunataan kuninkaaksi 6. päivä toukokuuta.

”Ei-kristilliset uskontokunnat, mukaan lukien juutalaisten, hindujen, sikhien, muslimien ja buddhalaisten edustajat ovat läsnä, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan muodostavien neljän kansakunnan kielet ovat ensimmäistä kertaa mukana Britannian monarkin kruunajaisseremoniassa”, kertoi Canterburyn arkkipiispan toimisto viime lauantaina.

Uusi kuningas, joka on osoittanut halukkuutta modernisoida kruunajaisiaan lauantaina (6. toukokuuta), vannoo perinteisen valan englanniksi ja lupaa ”puolustaa protestanttista uskoa” ja suojella Englannin kirkkoa. Ensimmäistä kertaa juutalaisten, hindujen, sikhien, muslimien ja buddhalaisten uskontojen edustajat ovat kuitenkin aktiivisesti mukana seremoniassa.

Kun kuningas on kruunattu, he tervehtivät häntä julistamalla, että ”uskon naapureina tunnustamme julkisen palvelun arvon”, todetaan seremoniaa johtavan Canterburyn arkkipiispan Justin Welbyn toimiston julkaisemassa materiaalissa.

”Seisomme yhdistyneinä kaikkien uskontojen ja uskontokuntien ihmisten kanssa kiitoksessa ja palveluksessa rinnallanne yhteisen hyvän puolesta”, he tulevat lausumaan. Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat parlamentin ylähuoneen jäsenet käyttävät myös esineitä, joilla ei ole kristillistä merkitystä, kuten kultaisia rannekoruja ja kuninkaallista kaapua. Ja Rishi Sunak, Britannian ensimmäinen hindupääministeri, lukee myös Raamatusta.

Charles on harras uskovainen, mutta hän on myös pitkään ollut kiinnostunut muista uskonnoista. Hän on aiemmin sanonut haluavansa puolustaa maanmiestensä keskuudessa kaikkia uskontoja. Hän ei halua vain puolustaa anglikaanista uskontoa maassa, jonka väestö on paljon monimuotoisempi kuin 70 vuotta sitten, kun kuningatar Elisabet II kruunattiin.

Toisessa seremoniassa Charles lausuu ääneen rukouksen, jossa hän muun muassa pyytää Jumalalta, että hän ”olisi siunaus kaikille lapsille, jotka edustavat kaikkia uskontoja ja vakaumuksia”.

Palatsin mukaan kruunajaisten on tarkoitus heijastaa Yhdistyneen kuningaskunnan monimuotoisuutta, ja ensimmäistä kertaa tekstit luetaan muilla maassa puhutuilla kielillä: walesin, skotlannin gaelin ja irlannin gaelin kielellä.

Charles oli jo vuosisatoihin ensimmäinen Walesin prinssi, joka opetteli walesin kielen, jota puhuu yhä nykyäänkin noin 540 000 ihmistä.

”Kruunajaiset ovat ennen kaikkea kristillinen jumalanpalvelus”, mutta samalla jumalanpalvelus sisältää uusia elementtejä, jotka heijastavat nyky-yhteiskuntamme monimuotoisuutta”, Justin Welby sanoi lausunnossaan.

Lähde: FSD