Kaasuvuoto Suomenlahdella – epäillään sabotaasia

Hallitus kutsui tiistaina koolle lehdistötilaisuuden Suomen ja Viron välisessä kaasuputkessa tapahtuneen vuodon vuoksi. Raporttien mukaan vahinko ei tapahtunut luonnollisesti, ja epäilyt keskittyvät itään.

Ylen mukaan tiistaina järjestettiin lehdistötilaisuus, jossa Suomen hallitus antoi lisätietoa tapauksesta. Kaasuvuodon kerrotaan tapahtuneen viime viikolla, mutta vasta nyt tapahtumasta tiedotetaan.

On epäilty, että vuoto aiheutettiin sabotaasilla. Tiedotusvälineiden mukaan hallituksella on tietoja, jotka viittaavat siihen, että Venäjä saattaa olla vuodon takana.

Ne viittaavat puolalaisen puolustusasiantuntijan Konrad Muzykan tietoihin, joiden mukaan venäläinen tutkimusalus liikkui Balticconnector-kaasuputken lähellä syyskuun puolivälissä. Muzykan mukaan on hyvin todennäköistä, että alus ainakin tutki kaasuputkea.

Kaksi alusta paikalla

Vuodon tapahtumapaikalla on tällä hetkellä kaksi Suomen valtion alusta – Rannikkovartioston miinantorjunta-alus MHC Purunpää ja Rajavartiolaitoksen valvonta-alus Turva.

Aiemmin Keskusrikospoliisi oli ilmoittanut antavansa tietoa vuodosta tänään, mutta koska tilanne on nyt muuttunut, hallitus tiedottaa sen sijaan.

Kaasuverkkoyhtiö Gasgridin mukaan kaasun toimitus Suomeen on vuotavasta putkesta huolimatta vakaata.

KRP tutkii kaasuputken mahdollista tahallista vaurioittamista

Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut esitutkinnan Suomen ja Viron välisen kaasuputken mahdollisesta tahallisesta vaurioittamisesta, kertoo rikosylitarkastaja Timo Kilpeläinen STT:n mukaan.

Kilpeläisen mukaan yksi vaihtoehtoinen rikosnimike on törkeä tuhotyö, minkä perusteena on epäily, että vaurio on ulkopuolisen tahon aiheuttama. Hän sanoo vaurion olevan kokoluokaltaan sellainen, että kyseessä on tahallinen teko.

Viitteitä räjähdyksestä ei tässä vaiheessa KRP:n mukaan ole.

Kilpeläinen korostaa esitutkinnan olevan varhaisessa vaiheessa ja sanoo, että nyt meneillään on tekninen tutkinta Rajavartiolaitoksen avustamana.

Myös presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) ovat kertoneet, että vaurioituminen on todennäköisesti seurausta ulkopuolisesta toiminnasta.

Tekijällä ei spekuloida

Niin ikään sunnuntain vastaisena yönä havaittu tietoliikennekaapelin vaurio vaikuttaa Kilpeläisen mukaan tapahtuneen Viron talousvyöhykkeellä. Jos näin on, esitutkintaa johtavat Viron viranomaiset, mutta Suomi tekee tutkinnassa tiivistä yhteistyötä.

Kilpeläinen sanoo, että yksi keskeinen elementti tutkinnassa on selvittää, kuka tai ketkä voivat olla vaurion aiheuttajia. Hän painottaa, ettei asialla spekuloida millään lailla.

Keskeistä on Kilpeläisen mukaan nyt todistusaineiston turvaaminen ja sen selvittäminen, onko kyseessä yksittäinen teko. Tarkasteltavana on myös se, onko kaasuputken vauriolla ja tietoliikennekaapelin katkeamisella yhteyttä, koska ne ovat tapahtuneet samoihin aikoihin.

Latvian presidentti huolissaan tiedoista

Latvian presidentti Edgars Rinkevics kertoo olevansa hyvin huolissaan tiedoista, joiden mukaan Suomen ja Viron välisten kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta. Rinkevics kirjoittaa viestipalvelu X:ssä odottavansa tutkinnan tuloksia.

Rinkevics välittää maansa solidaarisuuden ja tuen Suomelle ja Virolle.

Lähde: STT, Samnytt