Kahdeksalle Ähtärin luottamushenkilölle ja yhdelle virkamiehelle syytteet – Yle: Isopandojen elämää lainoitettiin salaisilla päätöksillä

Syyttäjä on nostanut syytteet Ähtärin kaupungin kahdeksaa luottamushenkilöä vastaan ensisijaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä ja yhtä virkamiestä vastaan ensisijaisesti törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Epäillyt rikokset on tehty 17.12.2018–30.3.2020 Ähtärissä.

Erikoissyyttäjä Antti Virtanen kertoo tiedotteessa, että vastaajien uskotaan ylittäneen toimivaltansa päätöksenteossa. Vastaajat kiistävät syytteet.

Helmikuussa 2025 poliisille toimitettiin tutkintapyyntöjä, joiden perusteella esitutkinta alkoi. Siinä selvitettiin Ähtärin kaupungin entisten ja nykyisten päättävien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päätöksenteon toimivaltuuksia ja menettelyjä. Yksi tutkintapyynnön tekijöistä oli Ähtärin valtuusto.

Ylen mukaan aiemmin tehty sisäinen tarkastus paljasti, että Ähtäri lainoitti muun muassa isopandojen elämää eläinpuistossa salaisilla päätöksillä, joihin ei ollut valtuuksia.