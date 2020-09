Kaivopuiston väkivallanteon tutkinta jatkuu – kuvien henkilöt tunnistettu ja osa tavoitettu

Poliisi julkaisi heinäkuun lopussa kuvat viidestä henkilöstä, joiden epäillään liittyvän Helsingin Kaivopuistossa ravintolan edustalla varhain aamuyöllä sunnuntaina 5.7.2020 tapahtuneeseen väkivallantekoon. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena, koska yksi pahoinpitelyn uhreista menehtyi saamiinsa vammoihin seuraavana yönä.

Tapahtumat saivat alkunsa Kaivohuoneella sunnuntaiaamuna 5. heinäkuuta kello 1 annetun valomerkin jälkeen. Ravintolassa iltaa viettämässä ollut nuorten miesten seurue oli poistumassa muiden asiakkaiden mukana ravintolasta, kun narinkkatilassa tuntematon ulkomaalaistaustaiseen seurueeseen kuulunut mies löi yhtä nuorta ilman syytä.

Nahistelu jatkui ravintolan ulkopuolella, missä ulkomaalaistaustainen seurue haastoi edelleen riitaa. Toinen seurue oli passiivinen ja hajaantui vain havaitakseen, että ulkomaalaistaustaiset miehet löivät ja potkivat yhtä heidän seurassaan ollutta miestä. Nuoret yrittivät keskeyttää pahoinpitelyn, mutta ulkomaalaismiehet estivät väliinmenon ja pahoinpitelivät väliin yrittäneitä.

Pahoinpidelty nuori menehtyi myöhemmin saamiinsa vammoihin.

Poliisin julkaisemissa kuvissa esiintyneet ulkomaalaismiehet on tunnistettu ja heidän osuutta pahoinpitelyihin selvitellään edelleen. Poliisi on tavoittanut näistä tunnistetuista neljä, mutta viidettä epäiltyä ei ole toistaiseksi tavoitettu. Esitutkinnan aikana osa epäillyistä on ollut pidätettynä.