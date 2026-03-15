Kaksi islamilaista pommia New Yorkissa – muslimi pormestari ei tuominnut ääri-islamia

Sen sijaan pormestari tuomitsi ”valkoisen ylivallan kannattajien” islaminvastaisen mielenosoituksen.

New Yorkin ensimmäinen muslimi pormestari, demokraatti ja sosialisti Zohran Mamdani, oli tuominnut virka-asuntonsa ulkopuolella pidetyn islaminvastaisen mielenosoituksen ja ”valkoisen ylivallan,” mutta ei ääri-islamia kahden vastamielenosoittajan heitettyä kaksi kotitekoista pommia ISIS:in motivoimana.

”Eilen valkoisen ylivallan kannattaja, Jake Lang, järjesti mielenosoituksen Gracie Mansionin edessä rasismi- ja kiihkoilumielessä. Moisella vihalla ei ole sijaa New Yorkin kaupungissa. Se oli häväistys kaupunkimme arvoille ja yhtenäisyydelle, jotka määrittelevät keitä me olemme,” Mamdani oli sanonut lausunnossaan.

Islaminvastainen mielenosoitus järjestettiin ”tammikuun kuudennen poliittiseksi vangiksi” itseään kutsuvan Jake Langin toimesta, joka veti puoleensa myös tietenkin vasemmistolaisia ja islaminuskoisia väkivaltaisia vastamielenosoittajia. Kaksi muslimia, turkkilainen Emir Balat ja afganistanilainen Ibrahim Kayumi, pidätettiin levottomuuksissa ja asetettiin myöhemmin terrorismirikosepäilyn alle.

18-vuotias Balat oli heittänyt kotitekoisen pommin islaminvastaisia mielenosoittajia kohti, joka ei ollut kuitenkaan räjähtänyt. 19-vuotias Kayumi oli ojentanut hänelle toisen, joka sekään ei onneksi räjähtänyt. Kaksikon kotitekoisissa pommeissa urheilujuomapullojen sisälle oli laitettu räjähtävää ainetta, sekä ruuveja ja pultteja.

Balat oli kuulusteluissa tunnustanut toivoneensa pommien tappavan ihmisiä ja hän oli tehnyt islamilaiseen terroristijärjestö ISIS:iin liitetyn etusormitervehdyksen, kun häntä saatettiin ulos poliisiasemalta. Balatin ohella myös Kayumi oli kertonut itseradikalisoituneensa katsottuaan ISIS-propagandavideoita.

