Kaksi kuollutta ja 15 sairastunutta: yökerhoon liitetty tappava bakteeri leviää yli rajojen

Britanniassa leviävä meningokokki B-epidemia on nostanut terveysviranomaiset täyteen valmiuteen, kun tartuntaketju johtaa suoraan suosittuun yökerhoon.

Britanniassa on puhjennut poikkeuksellisen vakava aivokalvontulehdusepidemia, joka on jo vaatinut kahden nuoren hengen ja lähettänyt yli tusinan ihmisiä sairaalahoitoon. Tapausten ketju johtaa Canterburyn tunnettuun opiskelijayökerhoon, Club Chemistryyn, jonka ympärille terveysviranomaiset ovat nyt keskittäneet toimensa, uutisoi New York Times.

Ministeri myöntää tilanteen karuuden

Terveysministeri Wes Streeting kuvaili tilannetta parlamentille “ennennäkemättömäksi” ja korosti, että tartuntaketju etenee nopeasti. Vahvistettuja tapauksia on nyt 15, joista kaksi on johtanut kuolemaan: 21-vuotias yliopisto-opiskelija ja 18-vuotias koululainen Kentin alueelta.

Harvinainen ja tappavampi bakteerikanta

Neljä tapausta on todettu meningokokki B-bakteerin aiheuttamiksi. Kyseinen kanta on viranomaislähteiden mukaan harvinaisempi ja huomattavasti vaarallisempi kuin virustyyppinen aivokalvontulehdus. Kansallisen terveyspalvelun mukaan tauti tappaa noin joka kymmenennen sairastuneen.

Tauti leviää erityisesti läheisessä kontaktissa — esimerkiksi pitkien suudelmien tai juomien ja höyrystimien jakamisen kautta. Yökerhojen ja opiskelijabileiden kaltaiset ympäristöt ovat siksi erityisen otollisia tartunnoille.

Yliopisto kriisin keskellä

Kentin yliopisto, jossa opiskelee noin 18 000 nuorta, on joutunut epidemian keskiöön. Osa sairastuneista on yliopiston opiskelijoita, ja kampuksella järjestettiin tiistaina hätäluonteinen antibioottiklinikka, jonne opiskelijat jonottivat sankoin joukoin.

Ministeri Streeting kertoi lisäksi, että yliopiston asuntoloissa aloitetaan rokotusohjelma tartuntojen katkaisemiseksi.

Tapaus ulottuu jo Ranskaan

Ranskan viranomaiset ilmoittivat viikonloppuna omasta tapauksestaan, joka liittyy Kentin yliopistossa opiskelleeseen henkilöön. Lisätietoja ei ole toistaiseksi annettu, mutta tapaus osoittaa, että tartuntaketju ei välttämättä rajoitu enää Britannian rajojen sisälle.

