Kaksi pidätetty Espanjassa islamilaisen terrorismin rahoittamisesta

Pidätettyjen epäillään kuuluvan ryhmään, jonka tarkoituksena on kerätä rahoitusta islamilaiselle valtiolle (ISIS).

Espanjan kansallinen poliisi yhteistyössä Europolin kanssa pidätti kaksi henkilöä epäiltynä terrorismin rahoittamisesta. Pidätettyjen uskotaan kuuluvan islamilaisen valtion Euroopassa toimivaan ”rahansiirtotoimistoon”.

Ryhmällä on ollut suoria yhteyksiä jihadisteihin ja se on suorittanut varojen siirtoja Lähi-idän konfliktialueille. Verkosto on kerännyt useissa Euroopan maissa varoja, joilla on pääasiassa tuettu Syyriassa toimivia vierastaistelijoita.

Varojen siirtoon ryhmä on käyttänyt hawala-verkostoa. Hawala on epävirallinen pankkien kaltainen rahansiirtojärjestelmä Lähi-idässä, Pohjois- ja Koillis-Afrikassa sekä Etelä-Aasiassa. Hawala-järjestelmä pohjautuu islamilaiseen perinteeseen ja oikeuteen (sharia).

Viimeksi kuluneiden puolentoista vuoden aikana Espanjan kansallinen poliisi ja Europol ovat suorittaneet samaan tutkintaan liittyen kolme ratsiaa. Näissä ratsioissa on aiemmin pidätetty kolme vastaavista rikoksista epäiltyä henkilöä, jotka on jo tuomittu vankeuteen.