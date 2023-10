Kaksi ruotsalaista ammuttiin kuoliaaksi epäillyssä terrori-iskussa: ”Kosto muslimien puolesta”

Maanantai-iltana kaksi Ruotsin kansalaista sai surmansa asemiehen toimesta, joka huusi ”allahu akbar” ja väitti sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoleikkeessä olevansa Islamilainen valtio -terroristiryhmän (ISIS) jäsen.

Ampuminen tapahtui aukiolla Molenbeekin kaupunginosassa, joka on tunnettu islamistipiireissä. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla tekijä väittää ampuneensa kolme ihmistä.

”Minä kiitän Jumalaa. Olen Abulsalam. Pidit siitä tai et, olen Allahin mujahidi Islamilaisessa valtiossa (ISIS). Elämme uskontomme puolesta. Me kuolemme uskontomme puolesta. Me kiitämme Jumalaa. Veljesi Abulsalam kostaa muslimien puolesta ja nyt olen tappanut kolme ruotsalaista. Kiitän Jumalaa. Tulen tapaamaan Jumalaa ja profeettaa iloisena.”

Kahdella murhatulla ruotsalaisella oli tiettävästi yllään Ruotsin maajoukkuepaita. Muutaman kilometrin päässä tapahtumapaikasta Ruotsi pelasi illalla EM-karsintaottelua Belgiaa vastaan. Ottelu peruttiin noin kello 22:00.

Ruotsin jalkapalloliitto kehotti ruotsalaisia olemaan menemättä Brysselin kaduille.

Välikohtauksen vuoksi Belgia on nostanut terroriuhkatason neljään eli korkeimpaan mahdolliseen.

Terrordåd i Bryssel. Minst 2 svenska fotbollssupportrar skjutna. Sannolikt ännu ett försök att skrämma Sverige till underkastelse. pic.twitter.com/TDm8cryV8Q — Adrian Jalali (@adrianjalali) October 16, 2023

Här är svinet. Menar sig vara IS-jihadist och ha ”hämnats muslimerna” genom att ha skjutit flera svenskar till döds. pic.twitter.com/HLkTeIjDvZ — Adrian Jalali (@adrianjalali) October 16, 2023

Han citerar alltså en dikt om vedergällning tagen ur koranen i videon ovan. I klippen nedan åker han sedan lugnt iväg och utropar, liksom så många andra, ”allahu akbar” pic.twitter.com/ajzaiydNqy — Adrian Jalali (@adrianjalali) October 16, 2023

Lähde: Samnytt