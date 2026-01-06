Kaksi vakavaa väkivaltarikosta Seinäjoella

Pohjanmaan poliisilaitos tutkii kahta erillistä vakavaa rikostapahtumaa, jotka tapahtuivat Seinäjoella torstain ja perjantain välisenä yönä 1.–2.1.2026 sekä perjantaina 2.1. Molemmissa tapauksissa rikosepäilyihin liittyy huumausaineita.

Ensimmäinen tapahtuma sattui torstain ja perjantain välisenä yönä. Tapauksessa tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä ryöstö, törkeä pahoinpitely sekä törkeä ampuma-aserikos. Poliisi on ottanut asiassa kiinni kolme henkilöä, joista kahta esitetään vangittavaksi tänään.



Toinen tapahtuma sattui perjantaina 2.1. Tässä asiassa useita henkilöitä epäillään muun muassa törkeästä ryöstöstä, törkeästä ampuma-aserikoksesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, huumausainerikoksesta sekä lievästä ampuma-aserikoksesta. Tapaukseen liittyen on ollut useita kiinniottoja, mutta kaikki kiinniotetut on vapautettu.



Poliisin tietojen mukaan molemmissa tapauksissa teräase on ollut mukana. Uhrien vammat eivät kuitenkaan ole hengenvaarallisia.



Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan kyseessä ovat rikoskokonaisuudet, joissa osapuolet ovat tunteneet toisensa entuudestaan. Henkilöillä on mahdollisesti ollut aiempia riitaisuuksia. Sivullisille ei ole aiheutunut vaaraa.



Poliisi jatkaa molempien tapausten esitutkintaa. Tässä vaiheessa asiasta ei tiedoteta enempää tutkinnallisista syistä.