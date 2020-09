Kaksi vangittu perussuomalaisen paikallispoliitikon murhan yrityksestä Jämsässä

Jämsän väkivallanteon esitutkinnassa edistytty. Kaksi suomalaista mieshenkilöä on vangittu todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltyinä.

Poliisi on edistynyt Jämsässä 17. heinäkuuta tapahtuneen epäillyn murhan yrityksen esitutkinnassa. Teosta epäiltyinä otettiin 3. syyskuuta Keski-Suomen alueella kiinni kaksi miestä, joita poliisi vaati vangittaviksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 6. syyskuuta.

Vuonna 1981 syntynyt mies vangittiin tuolloin käräjäoikeudessa todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä. Vuonna 1976 syntynyt vangittiin samaan aikaan syytä epäillä -perusteisesti, ja perjantaina 11. syyskuuta hänet vangittiin todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Syytteen noston määräpäivä on 1. joulukuuta 2020.

– Esitutkinta on edelleen kesken ja jatkuu vangitsemisten jälkeen muun muassa kuulemisilla ja teknisellä tutkinnalla. Poliisi selvittää epäillyn rikoksen motiivia, eikä sitä voida kommentoida kuulemisten ollessa kesken, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto KRP:stä.

Tänään vangittu mies on toiminut Soldiers of Odin -järjestön johtajistossa ja hänellä on ollut yhteyksiä hieman aiemmin lakkautettuun PVL-järjestöön.

Murhan yrityksen kohteeksi joutunut Pekka Kataja on ollut estämässä jutussa aiemmin vangittua mieshenkilöä asettautumasta Perussuomalaisten vaaliehdokkaaksi Jyväskylässä. Mies on samoihin aikoihin erotettu Perussuomalaisista.