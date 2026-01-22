Kaksi vanhusta tukehtui ruokapöydässä – satoja väkivaltatapauksia hoivakodeissa

Hoivakotien vaaratilanneilmoitukset ovat kasvaneet rajusti, ja kaksi tukehtumiskuolemaa nostaa esiin vakavat puutteet vanhustenhoidossa.

Pohjois-Savon hoivakodeissa on viime vuosina raportoitu huomattava määrä vaaratilanteita, ja erityisesti väkivaltaisten tilanteiden määrä on kasvanut selvästi. Savon Sanomien tietopyynnöllä hankkimien tietojen mukaan alueen hoivakodeissa kirjattiin viime vuonna 360 väkivaltatapausta, mikä on selkeä nousu aiempiin vuosiin verrattuna.

Taustalla on asiantuntijoiden mukaan muistisairauksien lisääntyminen ja niihin liittyvät käytösoireet, kuten aggressiivisuus. SuPerin Pohjois-Savon koordinoiva pääluottamusmies Marja Kiljunen kuvaa tilannetta huolestuttavaksi ja korostaa koulutetun henkilöstön merkityksen kasvua, kun hoivakoteihin tulevat asiakkaat ovat entistä monisairaampia ja tarvitsevat suurempaa hoitoa.

Vaaratilanneilmoituksista suurin osa liittyi tapaturmiin, joita kirjattiin vuonna 2025 yhteensä 2 122. Tyypillisiä tapauksia olivat kaatumiset ja putoamiset. Toiseksi yleisin syy oli lääkitysvirheet.

Vakaviksi luokiteltuja vaaratilanteita oli kolmen vuoden aikana neljä. Näistä kaksi johti asiakkaan kuolemaan — molemmissa tapauksissa kyse oli tukehtumisesta ruokailun yhteydessä vuonna 2023.

