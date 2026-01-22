Kotimaa Politiikka Terveys ja hyvinvointi Uutiset

Kaksi vanhusta tukehtui ruokapöydässä – satoja väkivaltatapauksia hoivakodeissa

22.1.2026 09:03
Lisää kommentti
Nina Metsälä
96 Katselukertoja
Kuvituskuva: Kansalainen.

Hoivakotien vaaratilanneilmoitukset ovat kasvaneet rajusti, ja kaksi tukehtumiskuolemaa nostaa esiin vakavat puutteet vanhustenhoidossa.

Pohjois-Savon hoivakodeissa on viime vuosina raportoitu huomattava määrä vaaratilanteita, ja erityisesti väkivaltaisten tilanteiden määrä on kasvanut selvästi. Savon Sanomien tietopyynnöllä hankkimien tietojen mukaan alueen hoivakodeissa kirjattiin viime vuonna 360 väkivaltatapausta, mikä on selkeä nousu aiempiin vuosiin verrattuna.

Taustalla on asiantuntijoiden mukaan muistisairauksien lisääntyminen ja niihin liittyvät käytösoireet, kuten aggressiivisuus. SuPerin Pohjois-Savon koordinoiva pääluottamusmies Marja Kiljunen kuvaa tilannetta huolestuttavaksi ja korostaa koulutetun henkilöstön merkityksen kasvua, kun hoivakoteihin tulevat asiakkaat ovat entistä monisairaampia ja tarvitsevat suurempaa hoitoa.

Vaaratilanneilmoituksista suurin osa liittyi tapaturmiin, joita kirjattiin vuonna 2025 yhteensä 2 122. Tyypillisiä tapauksia olivat kaatumiset ja putoamiset. Toiseksi yleisin syy oli lääkitysvirheet.

Vakaviksi luokiteltuja vaaratilanteita oli kolmen vuoden aikana neljä. Näistä kaksi johti asiakkaan kuolemaan — molemmissa tapauksissa kyse oli tukehtumisesta ruokailun yhteydessä vuonna 2023.

Lue lisää aiheesta:
Palvelukodin asukas kuoli Ivalossa
Vanhuksen kuristumista hoivakodissa tutkitaan kuolemantuottamuksena
Sinimusta Liike vaatii nopeaa korjausta vanhustenhoidon häpeälliseen tilanteeseen
Vanhus kuristui kuoliaaksi tuoliin sidottuna Esperi Caren hoivakodissa
Vanhukset jäävät usein terveydenhoidon ulkopuolelle: ”Jos ei kukaan auta, niin ossoon minä tappaa ihteni”
Ruotsissa kotihoidon vakavat laiminlyönnit johtivat 12 vanhuksen kuolemaan – Suomessa ei tehdä vastaavaa tilastointia
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit