Kaksi Wagner-ryhmän leiriä lähellä Puolan rajaa

Valko-Venäjällä nykyisin oleskelevan Wagnerin palkkasotilasryhmän kaksi koulutusleiriä on havaittu Puolan rajan läheisyydessä.

ISW:n sosiaalisessa mediassa julkaiseman kartan mukaan toinen Wagner-ryhmän leireistä Valko-Venäjällä sijaitsee Brestin lähellä ja toinen Grodnon ympäristössä. Molemmat ovat noin 20-30 kilometrin päässä Puolan rajasta. Wagner-ryhmä kouluttaa näillä leireillä valkovenäläisiä sotilaita.

In a new episode of the ISW Briefing Room, #Russia analyst & Geospatial Intelligence Team Lead @georgewbarros assesses whether the #Wagner Forces located in #Belarus pose a threat to #Ukraine or #Poland.

