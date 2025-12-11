Kaksitoista henkilöä epäiltynä kokaiinin levittämisestä pääkaupunkiseudulla

Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee järjestäytyneen rikollisorganisaation levittäneen suuria määriä kokaiinia pääkaupunkiseudulla. Toiminnan epäillään alkaneen keväällä 2025. Esitutkintakokonaisuus on siirtymässä syyteharkintaan.
Poliisi on tutkinut tapausta, jossa albanialaisorganisaation epäillään harjoittaneen laajaa kokaiinin levitystoimintaa pääkaupunkiseudun alueella keväästä 2025 lähtien. Kokonaisuudessaan epäillään välitetyn ainakin kaksi kiloa kokaiinia, josta poliisi takavarikoi yli 600 grammaa. Kokaiinikaupasta organisaation epäillään saaneen rikoshyötyä ainakin yli 115 000 euroa, josta poliisi takavarikoi 54 550 euroa.
− Rikoskokonaisuus on ollut pääasiassa ulkomailta käsin johdettua, ja organisaation toimijoilla on ollut omat selkeät roolit, joissa rikosta on suoritettu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Kuure.
Käyttöannoksia kokaiinia ostava rahoittaa kansainvälistä ja järjestäytynyttä rikollisuutta
Organisaatio on levittänyt kokaiinia suoraan käyttäjätasolle 0,5–2 gramman erissä. Tämä tarkoittaa vähintäänkin tuhatta yksittäistä kauppatapahtumaa. Todennäköisesti niitä on määrällisesti merkittävästi enemmän.
Lähes kaikille epäillyille yhteistä on se, että esitutkinnan aikana ei ole ilmennyt mitään muita syitä Suomeen tulolle kuin tämän rikoksen tekeminen. Kun levittäjät ovat tulleet Suomeen, on heille ollut valmiina auto, asunto, puhelin ja myyntipakkaukset.
– Tämä kokonaisuus osoittaa selkeästi, että kansainvälisellä järjestäytyneellä rikollisuudella on hallussaan koko jakeluketju maahantuonnista myyntiin käyttäjille. Tämän perusteella voidaan sanoa, että käyttöannoksia kokaiinia ostava rahoittaa suoraan järjestäytynyttä rikollisuutta, sanoo Kuure.
Esitutkinnassa on tehty yhteistyötä muun muassa Tullin kanssa. Yhdeksän henkilöä on tällä hetkellä vangittuna epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista. Pääosa esitutkintakokonaisuudesta siirtyy syyteharkintaan lähiviikkoina.
Eivät erityisiä osaajia. Albanian vankiloista en tiedä, mutta tuskin meidän oloja paremmat, olisiko syytä harkita lauman siirto kotomaahansa lusimaan.