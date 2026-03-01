Kalifornian demokraatti kuvernööri yritti samaistua mustiin: ”Olen niin kuin te. Minäkään en osaa lukea.”

Woke-demokraatti on kyllä oikeassa mustien lukutaidon heikkoudesta, mutta yritys samaistua heihin tämän perusteella ei oletettavasti ole mustien mielestä imartelevaa.

Yhdysvaltojen Kalifornian woke-demokraatti kuvenööri, Gavin Newsom, oli ollut mainostamassa pääosin mustalle yleisölle omaelämäkertaansa ja todennäköistä 2028 presidentinvaalikampanjaansa, kun hän keksi aloittaa puolueelleen ominaisen mustien äänestäjien mielistelyn.

”En yritä tehdä teihin vaikutusta, Yritän vain tehdä selväksi, että olen niin kuin te. En ole teitä yhtään parempi. Olen 960 SAT [Kieli- ja tasotestin tulos] tyypi. En pyri loukkaamaan ketään, yrittäen esittää parempaa, jos olette saaneet 940. Mutta olen kirjaimellisesti 960 jätkä. Ette koskaan näe minua lukemassa puhetta, koska en pysty siihen. Ehkä olen väärällä alalla.”

Newsom siis yritti samaistua mustiin sanomalla heille käytännössä: ”Minäkään en osaa lukea.” Korkein mahdollisen SAT on 1600 ja Yhdysvaltojen keskiverto on 1024. Newsomin keskivertoa alemmasta tuloksesta huolimatta hänen SAT 960 on silti korkeampi kuin keskiverto mustien amerikkalaisten tulos, joka on 907. Newsomilla on tosin virallisesti diagnosoitu lukihäiriö puolustuksenaan.

Newsom on siis oikeassa siitä, että mustilla on vaikeuksia lukea ja ymmärtää puhetta, mutta yritys samaistua heihin tämän perustella ei oletettavasti ole heidän mielestään imartelevaa.

Lähteet: Breitbart, Yahoo

