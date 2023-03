Kallaksen reformipuolue saavutti voiton Viron vaaleissa

Ukraina-myönteinen liberaalipuolue sai vastaansa oikeistolaisen EKRE:n, jotka vastustivat asetoimituksia Kiovaan.

Viron pääministeri Kaja Kallas voitti sunnuntaina pidetyissä vaaleissa murskavoiton saaden 31,2 prosenttia äänistä ja luvaten tukea mahdollisimman paljon Ukrainaa ja Natoa.

Viron johtajan johtama keskustaoikeistolainen liberaali Reformipuolue torjui oikeistolaisen Viron konservatiivisen kansanpuolueen (EKRE), joka oli vastustanut asetoimitusten jatkamista Ukrainaan ja arvostellut hallituksen päätöstä ottaa vastaan suuri määrä ukrainalaispakolaisia.

EKRE sai 16,1 prosenttia äänistä, ja Kristillinen kansanpuolue (KRE) tuli kolmanneksi 15,3 prosentilla.

Molempien suurimpien oppositiopuolueiden kannatus laski vuoden 2019 vaaleista, kun taas Reformin kannatus kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä.

Kallaksen reformipuolueen vaalivoitto oli odotettu, ja puolue säilyttää asemansa Viron suurimpana parlamenttipuolueena, jota se on pitänyt hallussaan vuodesta 2007. Voiton luonne yllätti kuitenkin sekä poliitikot että mielipidemittaajat.

”Tämä on paljon parempi kuin odotimme”, Kallas sanoi.

RAIT Faktum & Arikon viime kuussa tekemä kyselytutkimus ennusti Reformin voittoa 24 prosentin ääniosuudella, kun taas EKRE:n arvioitiin jäävän niukasti toiseksi 22 prosentin ääniosuudella.

Vaalit pidettiin aikana, jolloin Viron inflaatio oli saavuttanut huippunsa 18,8 prosentissa, ja EKRE käytti tätä tilannetta hyväkseen kritisoidakseen Reformin vankkumattoman tuen Ukrainan konfliktin pitkittämiselle.

”Ihmiset ovat todella peloissaan tulevaisuudesta, eikä pääpuolueilla, varsinkaan hallituspuolueilla, ole todellisia vastauksia”, EKRE:n johtaja Martin Helme sanoi ennen äänestystä.

Hän lupasi äänestäjille, että hänen hallituksensa jatkaa Ukrainan tukemista, mutta ei aio ottaa vastaan lisää ukrainalaispakolaisia. Hän sanoi, että viime vuonna maahan saapuneet 62 000 ukrainalaista ovat aiheuttaneet ”valtavan rasituksen budjetille, majoitusjärjestelyille, koulutus- ja terveydenhoitojärjestelmälle, mutta myös yleiselle kulttuurikuvalle”.

Kallas, joka on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vankka liittolainen, on edelleen uhmakkaasti tukenut Ukrainaa. Hallitus on antanut maalle sotilaallista apua, joka vastaa yli yhtä prosenttia Viron bruttokansantuotteesta, mikä on suurin panos miltään maalta suhteessa BKT:hen.

”Uskon, että näin vahvalla mandaatilla tämä ei muutu”, Kallas sanoi toimittajille sunnuntain voiton jälkeen.

”Suurin kilpailijani ajattelee, että meidän ei pitäisi auttaa ja tukea Ukrainaa, vaan huolehtia vain oman etumme ajamisesta.”

Viron johtaja vakuutti uudelleen, ettei hän aio pyrkiä muodostamaan hallitusta Helmen puolueen kanssa.

”Olemme sulkeneet pois koalition EKRE:n kanssa, ja seison sanojeni takana”, hän lisäsi. Tämä kanta tasoittaa tietä mahdolliselle liberaalille koalitiolle Viro 200:n (E200) ja sosiaalidemokraattisen puolueen (SDE) kanssa.

Viron valtiollisissa vaaleissa suurin osa äänestäjistä äänesti ensimmäistä kertaa historiassa verkossa, sillä 51 prosenttia äänestäjistä valitsi digitaalisen äänestyksen.

Digitaalinen äänestäminen on tullut Virossa yhä suositummaksi sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 2007, jolloin 5,5 prosenttia äänestäjistä päätti äänestää verkossa.

