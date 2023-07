Kalliolan Setlementtitalo perui Aito Avioliitto ry:n tilavarauksen

Kalliolan mukaan Aito Avioliitto ry:n arvot ovat setlementtiliikkeen arvojen vastaisia. Aito Avioliitto ry pitää menettelyä syrjivänä.

Kalliola-konserni on tällä viikolla perunut Aito Avioliitto ry:n tilavarauksen Kalliolan Setlementtitaloon Helsingissä. Tiloissa oli tarkoitus järjestää myöhemmin heinäkuussa Perhe on tulevaisuus -seminaari. Kalliolan mukaan tapahtumaa ei voida järjestää Setlementtitalolla, koska yhdistyksen toiminta on isossa ristiriidassa setlementtiliikkeen arvojen ja Kalliolan toiminnan kanssa.

”Aito Avioliitto ry:n toiminta rikkoo periaatteitamme ja uhkaa yhteisömme jäsenten, työntekijöiden ja vuokralaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta”, Kalliolan tiedotteessa kerrotaan.

Aito Avioliitto ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka kertoo pyrkivänsä edistämään miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja edistämään lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Yhdistys on muun muassa ottanut kantaa Pride-liputusta vastaan ja korostanut, että sukupuolia on vain kaksi.

Kalliolan Setlementti on myös uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii osana Suomen Setlementtiliittoa. Yhdistys pahoittelee viime hetken peruutusta ja heidän yhteisönsä kokemaa turvattomuuden tunnetta. Lisäksi Kalliola kertoo aikovansa selkeyttää tilojensa varausehtoja ja ”turvallisen tilan” periaatteita. Aito Avioliitto ry:n puheenjohtaja Arto Jääskeläinen pitää Setlementin menettelyä mielipiteeseen perustuvana syrjintänä ja ilmaisua turvallisesta tilasta merkillisenä.

”Kalliolan setlementtitalo on suljettu heinäkuussa ja tapahtumassa on paikalla vain seminaariväki ja vahtimestari. Epäselväksi jääkin, kenen turvallisuuden oletetaan olevan vaarassa ja miten”, Jääskeläinen kommentoi.

Perhe on tulevaisuus -seminaari tullaan järjestämään 22.7. Helsingin Alppitalolla.

Lähteet: Yle, Kalliola-konserni, Aito Avioliitto ry