Kamerunilainen maahanmuuttaja, jota epäillään eurooppalaisista ”betonilohkarehyökkäyksistä”, asetetaan syytteeseen Ranskassa

Kamerunilaista maahanmuuttaja syytetään sarjasta raakoja hyökkäyksiä ympäri Eurooppaa, joissa hän iski raskaita betonilaattoja uhriensa päähän. Mies joutuu syytteeseen Ranskassa, hollantilaiset syyttäjät ovat vahvistaneet.

Syyttäjäviranomaisen edustaja vahvisti, että Rotterdamin tapausta koskeva tutkinta, jota sosiaalisen median kautta levinnyt valvontakameran kuvaama raaka hyökkäys vahvisti huomattavasti, on saatu päätökseen. Oikeudenkäynti siirretään Ranskaan, jossa epäiltyä syytetään jo vakavista rikoksista.

”Epäiltyä syytetään siellä myös useista kuolemantuomioon johtavista rikoksista. Olisi tehokkaampaa, jos Ranska käsittelisi kaikki tapaukset yhdessä”, he sanoivat RTL Nieuws-uutiskanavan mukaan.

Epäilty, joka on tunnistettu Levis E.:ksi, on syytetty vähintään seitsemän ihmisen pahoinpitelystä Ranskassa, Alankomaissa ja Sveitsissä viimeisen vuoden aikana. Jokaisessa tapauksessa uhria lyötiin kivilaatoilla tai betonilohkareilla, usein heidän nukkuessaan tai ollessaan tietämättömiä vaarasta. Monet uhreista olivat kodittomia, mutta joukossa oli myös ohikulkijoita ja jopa sairaanhoitaja. Useat hyökkäykset johtivat vakaviin vammoihin, ja ainakin yksi mies kuoli.

Rotterdamin hyökkäys tapahtui 5. marraskuuta 2024 yöllä. Benjamin, 37-vuotias koditon mies, nukkui ulkona museon lähellä, kun hänen kimppuunsa hyökättiin yllättäen. Hänen päähänsä lyötiin katukivellä, minkä seurauksena uhri joutui koomaan ja tarvitsi laajan kasvojen rekonstruointileikkauksen.

🇳🇱❗️ In Rotterdam this week, a man dropped a concrete slab onto the head of a homeless man while he was sleeping.

The 37-year-old victim remains in hospital in a serious condition.

Dutch authorities have released CCTV of the horrific attack. The suspect remains at large. pic.twitter.com/Kk9xFC90Qe

— Remix News & Views (@RMXnews) November 10, 2024