Kanadalainen pappi vaatii ”Vapahtajan” poistamista keskeisistä kristillisistä uskomuksista

Pastori Brent Hawkes, homojen oikeuksia ajava aktivisti ja Toronton Metropolitan Community Churchin (MCC) kanadalainen pappi, on vaatinut sanan ”Vapahtaja” poistamista Jeesusta Kristusta kuvaavasta sanasta, koska sana on monille ”kompastuskivi”.

Pastori Brent Hawkes, MCC:n vanhempi emerituspastori ja Rainbow Faith and Freedom -järjestön perustaja, sanoi, että ”vuosia sitten kirkon perususkomuksissa oli yksi sana, joka ”alkoi olla minulle epämiellyttävä, ongelmallinen”, ja tuo sana oli ”Vapahtaja”.”

”Toivon, että jonain päivänä tämä kirkko näkisi mahdollisuuden muuttaa tuota sanaa, koska se on kompastuskivi niin monille, jotka haluavat olla täällä”, hän sanoi X:ssä tällä viikolla julkaistussa saarnassaan ja totesi, että hänet ”kasvatettiin tiukan fundamentalistiseksi baptistiksi”.

”Se on kompastuskivi ihmisille, jotka tekevät uskontojen välistä työtä – miten selitämme tuon sanan muslimeille, juutalaisille ja hinduille?” kysyi pastori, joka on ollut naimisissa toisen miehen kanssa vuodesta 2006.

Pastori Hawkes ehdottaa ”Vapahtaja”-sanan sijasta käytettäväksi sanaa ”opas”, koska se on hänen mielestään ”vähemmän loukkaava ei-uskovia kohtaan”.

”Mielestäni sana ‘opas’ kuvaa yhtä tehokkaasti sitä merkitystä, että Jeesus on se, joka opastaa meidät takaisin parantavaan suhteeseen Jumalan kanssa – ei sano, että hän on ainoa opas”, hän sanoi.

Pappi selitti, että ”monet ihmiset, jotka tulevat hänen seurakuntaansa, tarkistavat ensin verkkosivut nähdäkseen, mistä seurakunnassa on kyse, ja monet ovat pitäneet sanaa ”Vapahtaja” ongelmallisena, koska he ”eivät usko, että kaikkien on hyväksyttävä Jeesus henkilökohtaiseksi Herraksi ja Vapahtajaksi, kuten fundamentalistit sanovat”.

Lähde: Breitbart

