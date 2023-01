Kanadalainen teatteri herättää raivoa tapahtumilla, jotka on tarkoitettu yksinomaan ”mustalle yleisölle”

Eräs kanadalainen teatteri mainostaa esityksiä, jotka on varattu ”yksinomaan mustille katsojille”, mikä on nostattanut syytöksiä rotuerottelusta ja syrjinnästä.

Ottawassa sijaitseva National Arts Center (Kansallinen taidekeskus) myy verkkosivuillaan lippuja ”Is God Is” -nimiseen esitykseen, jonka väitetään olevan ”synkkä, palkittu tragikomedia kahdesta kaksoissisaruksesta, jotka saavat äidiltään käskyn etsiä isänsä ja tappaa hänet.”

Esitys on käynnissä teatterissa 9.-18. helmikuuta välisenä aikana. Helmikuun 17. päivänä pidetään kuitenkin niin sanottu ”Black Out”. Se tarkoittaa, että liput on varattu yksinomaan mustille katsojille.

”Black Out on avoin kutsu mustiksi identifioituville katsojille tulla kokemaan esityksiä yhdessä yhteisönsä kanssa”, National Arts Centerin verkkosivuilla kerrotaan.

”Illat tarjoavat mustille teatterikävijöille erityisen tilan kokea esitys, jossa kuvastuu se eloisa kaleidoskooppi, joka ilmentää ”mustien kokemusta” (Black experience).

Lisäksi sivustolla todetaan, että ”näiden Black Out -tapahtumien aikana mustat teatterikävijät mahdollistavat keskustelun ja osallistumisen kauttaaltaan teatterissa ja avaavat ovet mustiksi identifioituville katsojille. He voivat kokea National Arts Centerin energian yhteisellä yhteenkuuluvuuden ja intohimon tunteella.”

Toukokuun 5. päivänä teatterissa esitettävässä toisessa tuotannossa on myös vain mustille tarkoitettu sisäänpääsy. Teatteri aikoo suunnitella lisää vain mustille suunnattuja tapahtumia kaudella 2023-24.

Quillette-toimittaja Jonathan Kay jakoi Kanadan kansallisteatterin harjoittaman segregaation sosiaalisessa mediassa ja otti kuvakaappauksen lipun oston yhteydessä näytettävästä ”tärkeästä tiedosta”, jossa korostetaan esityksen olevan ”omistettu yksinomaan mustille katsojille”.

”En malta odottaa juutalaisiltaani”, hän virnisti. Toinen Twitter-käyttäjä puolestaan kysyi: ”Aikovatko he järjestää ”vain valkoisille” tarkoitettuja esityksiä?”

UPDATE: The @CanadasNAC has tightened up the admission requirements for its upcoming race-segregated performance. It’s no longer ”black-identifying.” It’s now ”black,” full stop. So don’t even think about going if you’re, say, Indigenous, Asian, white, etc. https://t.co/eSIKQrZHdf pic.twitter.com/i2fp1CJSmr

— Jonathan Kay (@jonkay) January 24, 2023