Kanadalaisen LGBT-järjestön presidentti pidätetty lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vuoksi

Kanadalaisen LGBT-aktivistiryhmän entinen johtaja on pidätetty lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vuoksi. Sean Gravells toimi North Peace Pride Societyn presidenttinä vuodesta 2018 perjantaihin asti, jolloin ryhmä ilmoitti hänen poistamisestaan hallituksesta 3. tammikuuta tehdyn äänestyksen seurauksena.

Dan McLaughlin, British Columbian syyttäjänviraston edustaja, kertoi Kanadan valtiolliselle medialle maanantaina, että 39-vuotiasta Gravellsia syytetään alle 16-vuotiaan henkilön hyväksikäytöstä, alle 16-vuotiaan seksuaalisesta häirinnästä, lapsipornografian hallussapidosta ja lapsipornografian tuonnista tai levittämisestä.

Gravells, joka ilmoitti vuonna 2022 Meta-postauksessa siirtyneensä WESCO Distributionin palvelukseen, on syyllistynyt lasten hyväksikäyttöön Pohjois-British Columbiassa Fort St. Johnin alueella. Hänen epäillään syyllistyneen hyväksikäyttöön 29. joulukuuta ja lapsipornorikoksiin 31. joulukuuta.

North Peace Pride Society, joka on poistanut pedofiilin elämäkerran verkkosivustoltaan, on näyttänyt saaneen sponsorirahaa viime vuosina useilta kanadalaisilta pankeilta ja paikallisilta laitoksilta. NPPS on järjestänyt viime vuosina tapahtumia alaikäisille, kuten toukokuussa 2022 ”Pride Teen Night” teini-ikäisille 13-18-vuotiaille. Ei liene siis mikään yllätys, että kyseisestä piiristä löytyikin pedofiliaa aivan johtoportaasta lähtien.

Gravells kertoi medialle ennen kaikenikäisille tarkoitettua drag-show’ta vuonna 2022: ”Meillä on mahdollisesti nuori henkilö, joka ei ole koskaan kokeillut dragia aiemmin, mutta haluaa todella yrittää. Joten autamme heitä mahdollisimman paljon asusteissa, meikeissä. Emme voi tehdä kaikkea heidän puolestaan, mutta voimme ehdottomasti antaa ohjausta.”

NPPS sanoi 5. tammikuuta antamassaan lausunnossa: ”31. joulukuuta 2023 yksi hallituksen jäsenistämme pidätettiin ja häntä vastaan on nostettu vakavia syytteitä, jotka ovat ristiriidassa North Peace Pride Societyn tehtävän ja käyttäytymissääntöjen kanssa.” (Joka lienee kiinni jääminen, toim. huom.)

”Vaikka jotkut hallituksen jäsenet työskentelevät suoraan nuorten kanssa eri projektien kautta, tämä henkilö ei ollut heidän joukossaan,” lausunnossa sanottiin. ”Kaikki nuorten ohjelmiin osallistuvat hallituksen jäsenet ovat käyneet rikosrekisteritarkastuksen.”

Ei ole tällä hetkellä selvää, oliko Gravellsilla aiemmin rikosrekisteriä.

Liittovaltion poliisin edustaja Fort St. Johnissa kieltäytyi antamasta valtiolliselle medialle lisätietoja Gravellsin pidätyksestä.

Lähde: The Blaze