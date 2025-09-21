Kanadalaismies ajeli humalassa lasten lelusähköautolla – poliisi vei putkaan

Kanadan poliisi tunnetaan myös ”väärinsukupuolittajien” jahtaamisesta moisen teon ollessa rikos kyseisessä maassa.

Humalainen mies päätyi poliisin kiinniottamaksi tämän ajettua katua pitkin vaaleanpunaisella Barbie-lelusähköautolla Prince Georgen kaupungissa Kanadassa.

Kasper Lincoln nimisen miehen oli alkanut tekemään mieli Slurpee-juomaa, mutta tätä laiskotti liikaa kävelläkseen paikalliseen 7-Eleven myymälään, joten hän lainasi huonetoverinsa pienille lapsille tarkoitettua leluautoa ja lähti ajamaan sillä hakureissulle.

Mies kertoi, että hän ei tiennyt rikkovansa lakia. ”Käytin käsimerkkejäkin ja vastaavaa.”

Poliisi oli nähnyt Lincolnin liikenteessä ja pysäyttänyt tämän. Lopulta he laittoivat minkäänlaista vastarintaa tekemättömän miehen käsirautoihin ja veivät tämän putkaan. Lincolnin ajokortti oli kyseisellä hetkellä takavarikoituna ja puhallustesti osoitti hänen olevan humalassa.

”Aiotteko todella pidättää hänet lasten Jeepillä ajamisesta?” Tilannetta puhelimellaan kuvannut nainen oli kysynyt poliisilta ja kuvaili miehen ajaneen ”noin 3 mailin tuntinopeudella.”

Lincolnille oli lopulta annettu sakot liikennerikkomuksesta. Hän aikoo valittaa asiasta saadakseen sakon perutuksi.

Lähde: New York Post

Lue lisää aiheesta: