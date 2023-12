Kanadan hallitus vaatii miesten vessoihin ilmaisia tamponeja ja kuukautissuojia

Kaikkien Kanadan liittovaltion sääntelemien työnantajien on nyt tarjottava ilmaisia naisten hygieniatuotteita kaikissa WC-tiloissa.

Kaikkien Kanadan liittovaltion sääntelemien työnantajien on nyt varmistettava, että naisten hygieniatuotteita, kuten tamponeja ja kuukautissuojia, on saatavilla ilmaiseksi kaikissa vessoissa, myös miesten vessoissa.

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun vasemmistohallinnon aikana aiemmin tässä kuussa voimaan tulleissa uusissa säännöksissä täsmennetään, että kuukautistuotteita on oltava ”kaikissa WC-tiloissa riippumatta niiden merkityistä sukupuolista”, kerrotaan Kanadan työllisyys- ja sosiaalikehityksen verkkosivuilla.

”Tämä tarkoittaa, että kaikissa nais- ja miesmerkityissä sekä kaikkien sukupuolten wc-tiloissa on oltava kuukautistuotteita”, sivustolla sanotaan. Lisäksi todetaan, että näiden tuotteiden saatavuus ”suojaa paremmin menstruoivia työntekijöitä ja varmistaa, että he tuntevat olonsa turvalliseksi käyttäessään wc-tilaa, joka parhaiten vastaa heidän sukupuoltaan”.

Kanadan yleisradioyhtiön (CBC) mukaan käytäntö koskee kaikkia liittovaltion julkishallinnon yksiköitä, kruununyhtiöitä, pankkeja, lentokenttiä ja rautatieasemia.

Julkaisun mukaan tuotteet on tarkoitettu työntekijöiden käyttöön, ei yleiseen käyttöön.

Lisäksi kaikkien työnantajien, joita asia koskee, on varmistettava, että kuukautistuotteiden hävittämistä varten on myös katettu hävitysastia.

”Hävitysastia on sijoitettava jokaiseen WC-tilaan, jossa on yksi wc”, ohjeessa lukee hallituksen verkkosivuilla. ”Tiloissa, joissa on useita käymälöitä, hävitysastian on oltava jokaisessa wc-kopissa.”

Vaikka käytäntömuutos tuli voimaan 15. joulukuuta, monet liittovaltion sääntelemät työnantajat olivat jo alkaneet varastoida WC-tiloihinsa ilmaisia kuukautistuotteita määräaikaa edeltävinä päivinä.

Kanadan entinen konservatiivisenaattori Linda Frum aiheutti kolme päivää aiemmin somemyrskyn internetissä julkaistuaan kuvan miestenvessassa olevasta korista, joka oli tarkoitettu transsukupuolisille parlamentin jäsenille.

”Aikoinaan, kun vain naisilla oli kuukautiset, meidän oli maksettava omista tuotteistamme”, Frum kirjoitti X:ssä. ”Mutta nyt, kun miehilläkin on kuukautiset, nämä tuotteet on tästä viikosta lähtien pakko olla ilmaisia kaikissa miesten WC-tiloissa kaikilla liittovaltion työpaikoilla, myös Parliament Hillillä – jossa tämä kuva otettiin tänään.”

Vitsikäs viesti levisi netissä, ja se keräsi lähes 900 000 katselukertaa.

”Miehillä ei ole kuukautisia”, eräs vastaaja kirjoitti, johon Frum vastasi: ”Aivan.”

”Kaikki henkilöt ansaitsevat arvokkaat kuukautiset”

Pyrkimys saada tuotteet kaikkiin Kanadan hallituksen valvomiin WC-tiloihin sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun eri etujärjestöt, kuten Here For Her, United Way, Period Packs ja Canadian Women’s Foundation, alkoivat lobata Kanadan hallitusta.

Terveyskasvatukseen keskittyvän Here For Her -ryhmän perustaja Rachel Ettinger käynnisti vetoomuksen, joka lopulta esiteltiin Kanadan alahuoneessa.

”Kuukautiset eivät ole vain naisten tai naisiksi identifioituvien ihmisten kuukautisia”, Ettinger sanoi CBC:lle. ”Myös transmiehet, sukupuoltaan muuttavat ja kaksihenkiset ihmiset menstruoivat. Jokainen henkilö, jolla on kuukautiset, ansaitsee kuukautiset arvokkaasti.”

Period Packs -järjestön toiminnanjohtaja Megan White sanoi, että tuotteiden rajoittaminen naisten vessoihin herättää tasa-arvokysymyksiä.

”Emme voi pyytää ihmisiä identifioimaan itseään työpaikalla”, White sanoi CBC:lle. ”Miksi emme voisi ottaa kaikkia huomioon, jos se on mahdollista? Miksi ei voisi asettaa korkeimpia standardeja liittovaltion sääntelemänä virastona?”

Lähde: Fox News