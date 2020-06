Kanadansuomalaisten yli satavuotias Hoito-ravintola talousvaikeuksissa koronakriisin vuoksi

Yhdistys, joka ylläpitää Thunder Bayn kaupungissa kanadansuomalaisten kulttuurikeskus Finnish Labour Templeä ja suomalaista kotiruokaa tarjoavaa perinteikästä ravintola Hoitoa, on ajettu selvitystilaan. Merkittävä ulkosuomalaiskeskittymä yritetään nyt pelastaa uuden osuuskunnan avulla.

Ravintola Hoito perustettiin vuonna 1918. Sen tarkoitus oli tarjota hoito niille perheettömille suomalaismiehille, joita lämmin liesi ei odottanut kaupungissa, kun he saapuivat sinne rehkittyään metsätöissä. Ravintolasta tuli nopeasti suomalaisen sosiaalisen, kulttuurillisen, poliittisen ja taloudellisen elämän keskus alueella. Vuoteen 1974 asti Hoito toimi osuuskuntana, minkä jälkeen sitä on ylläpitänyt Finlandia-yhdistys.

Thunder Bay on yli sadantuhannen asukkaan kaupunki Suurten järvien rannoilla. Kaupungin väestönlaskennan mukaan yli kymmenes kaupungin asukkaista on etniseltä taustaltaan suomalaisia. Ravintola Hoito on osa vasemmistolaisten suomalaissiirtolaisten Thunder Bayhin perustamaa Finnish Labour Temple -kulttuurikeskusta. Kyseessä on suurimpia ulkosuomalaiskeskuksia. Hoito on erikoistunut perinteiseen suomalaiseen kotiruokaan. Finnish Labour Temple on kuulunut Kanadan ympäristöministeriön ylläpitämään kansallisten kulttuurikohteiden luetteloon (National Historic Sites) vuodesta 2011 lähtien. Paikkaa pidetään eräänä kaupungin nähtävyytenä ja ravintola Hoitoa ikonisena vanhan ajan ravintolana.

Finlandia-yhdistyksellä oli ollut maksettavanaan joka toinen viikko alle 2 000 Kanadan dollarin summa maan suurimmalle pankille, Royal Bank of Canadalle (RBC). Maaliskuussa yhdistys ei pystynyt maksamaan summaa, koska koronapandemia oli leikannut ravintolan tuloja. Finlandia oli maksanut kaikki aiemmat maksunsa pankille ja pyysi nyt lykkäystä, jota pankki ei kuitenkaan antanut.

RBC:n mukaan Finlandia ei täyttänyt Kanadan yrityshätärahaston ehtoja ja pankki suositteli, että yhdistys kokeilisi muita mahdollisia keinoja, kuten yhdistyksen ajamista selvitystilaan. Finlandia pyrki saamaan maksuihin vielä lykkäystä, mutta kun se ei onnistunut, yhdistystä alettiin ajamaan selvitystilaan. RBC ilmoitti, että jos yhdistyksen jäsenistö ei suostu selvitystilaan, pankki voi pakottaa sen konkurssiin.

20. toukokuuta ravintola Hoidon omistavan Finlandia-yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti purkaa yhdistyksen ja ajaa sen selvitystilaan. Finlandialla on velkaa yhteensä yli miljoona dollaria, josta reilu 300 000 dollaria on Hoidon velkoja. Lähes puolet Finlandian veloista on ravintola Hoidolle. Velkoja oli kertynyt noin kymmenen vuotta sitten valmistuneesta peruskorjauksesta.

Uusi osuuskunta, joka kantaa myös nimeä Finlandia, ilmoitti 26. toukokuuta aloittavansa toimintansa Thunder Bayssä. Se pyrkii jatkamaan Hoidon toimintaa alkuperäisellä osuuskuntaperiaatteella. Uusi Finlandia kerää varoja ostaakseen Finnish Labour Templen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on saada kerättyä yleisörahoituksella kokoon 25 000 dollaria. Yhdessä viikossa sadat lahjoittajat ovat keränneet osuuskunnalle yhteensä yli 18 000 dollaria.

Lähteet CBC 1, 2, The Chronicle-Journal, TBNewsWatch.com, GoFundMe, The Walleye, Finlandia Association of Thunder Bay, StatCan