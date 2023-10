Kanariansaaret hukkuvat laittoman maahanmuuton aaltoon: 8 500 uutta tulijaa kahdessa viikossa

Pelkästään lokakuussa Espanjan saaristoon on saapunut kolmannes kaikista tänä vuonna saapuneista matkustajista.

Ainakin 8561 laitonta siirtolaista on rantautunut Kanariansaarille kahden viime viikon aikana, kun Espanjan saariston oma siirtolaiskriisi on riistäytymässä käsistä.

Espanjan sisäministeriön maanantaina julkaisemat luvut ovat yli kolmannes kaikista tänä vuonna tähän mennessä kirjatuista saapumisista.

Yhteensä 23 537 laitonta siirtolaista on saapunut Espanjan alueille vuonna 2023, mikä on 80 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana kirjatut luvut. Paikalliset virkamiehet ovat antaneet hälytyksen, kun julkiset palvelut täyttyvät ja saarten turvallisuus on uhattuna.

Kanariansaarten presidentti Fernando Clavijo sanoi olevansa ”hämmästynyt ja hämmentynyt” Espanjan vasemmistohallituksen ”täydellisestä hiljaisuudesta” siirtolaiskriisin kärjistyessä saarilla, ja poliisiviranomaiset varoittivat resurssien ylikuormittumisesta.

”On totta, että kun henkilöstöä ohjataan auttamaan näitä ihmisiä, meillä on jälleen kerran riittämätön määrä partioautoja niinkin tärkeissä palveluissa kuin yleinen turvallisuus”, sanoi Espanjan poliisiliiton (CEP) tiedottaja José Luis Gallardo.

Uusia tulijoita on saapunut tässä kuussa päivittäin keskimäärin yli 500, ja Lanzaroten saarella sijaitsevan Arrecifen päävastaanottokeskuksen kapasiteetti on ylittynyt, ja maahanmuuttajia majoitetaan väliaikaisesti telttoihin Naosin satamassa.

Teneriffalla poliisit joutuivat siirtämään autonsa pois Las Americasin poliisiaseman suojatusta autotallista, jotta laittomien siirtolaisten ryhmät voisivat nukkua autotallin lattialla.

”He vaarantavat kaikkien turvallisuuden”

Clavijo varoitti tilanteen pahenevan entisestään. Hän mainitsi Senegalin poliittisen epävakauden, Afrikkaan saapuvan ukrainalaisen viljan vähenemisen, joka johtaa nälänhädän lisääntymiseen, ja EU:n keskittymisen itäiselle Välimerelle Italian Lampedusan saaren ympärillä pahentavina tekijöinä.

”Kaikki nämä indikaattorit yhdessä sen kanssa, että tähän aikaan vuodesta meri on hyvin tyyni, ovat aiheuttaneet sen, minkä tiesimme tapahtuvan. Etenkin kun Euroopan unionin valvontaa vahvistetaan Välimeren yläosassa”, Clavijo sanoi espanjalaiselle El Mundo -sanomalehdelle.

Samalla kun saarten virkamiehet ovat tyrmistyneitä Espanjan hallituksen toimettomuudesta taakan keventämiseksi, Manner-Espanjan konservatiivit moittivat hallitsevia sosialisteja ja erityisesti sisäministeri Fernando Grande-Marlaskaa liiallisista toimista.

”Marlaska siirtää 600 laitonta maahanmuuttajaa Teneriffalta Madridiin kaupallisilla lennoilla 48 tunnissa jättääkseen heidät kadulle. Samaan aikaan kun Ranskassa julistetaan tason 5 terrorismihälytys, hallitus siirtää kaupunkeihimme satoja asepalvelusikäisiä afrikkalaisia maahanmuuttajia, jotka eivät tiedä, mistä he ovat kotoisin tai keitä he ovat”, oikeistopopulistinen Vox-puolue kirjoitti X:ssä.

”He vaarantavat kaikkien turvallisuuden”, se lisäsi.

Espanjan saaret ovat tällä hetkellä ottamassa vastaan ennätysmäärän laittomia siirtolaisia yhden vuoden aikana ja ylittävät vuoden 2006, jolloin kirjattiin lähes 32 000 uutta tulijaa.

