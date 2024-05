”Meidän on ehkä sopeuduttava uuteen Eurooppaan, jossa lomien varaaminen palmujen alla ei riipu sääolosuhteista tai hotellien saatavuudesta vaan nykyisistä Afrikasta tulevista muuttoreiteistä”, kirjoittaa puolalainen ulkopoliittinen kommentaattori Małgorzata Wołczyk.

Espanjalaiset ovat tottuneet otsikoihin, joissa kerrotaan pääministeri Pedro Sánchezin avoimien ovien politiikan ansiosta ”ennätysmääristä” maahanmuuttajista. Espanjalaiset joutuvat nyt kohtaamaan jälleen ennennäkemättömän määrän afrikkalaisia maahanmuuttajia, jotka tekevät uusia ennätyksiä ja aiheuttavat ongelmia paitsi paikallisille ja koko maalle myös turisteille, jotka eivät ole tietoisia siitä, mikä heitä saattaa kohdata unelmalomallaan.

La Gaceta de la Iberosfera -lehden mukaan Kanariansaarille tänä vuonna saapuneiden laittomien maahanmuuttajien määrä on ylittänyt kaikki tunnetut ennätykset. Vuoden 2023 loppuun mennessä saaristoon oli saapunut 40 000 ihmistä, ja pelkästään tämän vuoden tammi-huhtikuusta huhtikuuhun saapui 16 000 laitonta maahanmuuttajaa. Sisäministeriö arvioi, että seuraavien kahdeksan kuukauden aikana voi saapua vielä noin 70 000, jolloin tämän vuoden kokonaismäärä saattaa nousta yli 85 000:een.

EU:n Frontexin mukaan 92 prosenttia laittomista maahanmuuttajista on miehiä

On myös huomattava, että Espanjan äärivasemmistolaisen hallituskoalition vuoksi, joka voidaan määritellä ”islamilais-vasemmistolaiseksi”, Espanja on tällä hetkellä Euroopan alue, joka vastaanottaa eniten laittomia maahanmuuttajia – viisi kertaa enemmän kuin Kypros, 60 prosenttia enemmän kuin Kreikka ja lähes 25 prosenttia enemmän kuin Italia.

Valtamedia on usein jättänyt kertomatta, että Espanjan puheenjohtajakaudella sovitun maahanmuuttosopimuksen kasvot olivat toistuvasti kompromisseja tehnyt sisäministeri Fernando Grande Marlaska. Hän on tunnettu ”ota tai maksa” -lähestymistavastaan solidaarisuuteen, ja tällä on vaikutuksia muihin eurooppalaisiin, myös puolalaisiin.

Huomionarvoista on, että Marlaskan puhelimeen murtauduttiin kahdesti Marokon tiedustelupalvelun epäiltyjen toimesta israelilaista Pegasus-ohjelmistoa käyttäen, mikä johti 7 gigatavun tietomurtoon, ja Marlaska on yksi korkea-arvoisimmista espanjalaisista poliitikoista, jotka ovat joutuneet ulkomaisten tiedustelupalvelujen kohteeksi.

Vuodesta 2022 lähtien Sánchezin hallituksen mukautuminen Marokon alaviittihallintoon, mukaan lukien täydellinen antautuminen rajavalvontakysymyksessä, ruokkii Espanjassa julkista spekulaatiota pääministerin kiristämisestä – mikä valitettavasti sotkee koko maan tähän asiaan.

Afrikasta ja Maghreb-maista tulevien pakolaisten lakkaamaton tulva Espanjaan, Marokosta peräisin olevan hasiksen salakuljetusta vastaan taistelevien poliisiyksiköiden lakkauttaminen ja jopa Länsi-Saharaa koskevan kannan muuttaminen – joka käytännössä luovuttaa sen Marokolle – viittaavat siihen, että Marokon hallinto saattaa kiristää Espanjaa, mikä saattaa lopulta vaikuttaa muihin EU:n jäsenvaltioihin.

Massiivinen maahanmuutto saaristoon, jossa on noin 2,2 miljoonaa asukasta, ei johda siihen, että uudet tulokkaat jäisivät sinne pitkäksi aikaa, sillä viranomaiset siirtävät heidät syvemmälle Espanjaan. Humanitaarisia kriisejä puhkeaa kuitenkin toisinaan, kuten Kanariansaarten El Hierrolla, jossa kadulla on paljon enemmän uusia tulokkaita kuin asukkaita. Gran Canarialla ja Fuerteventuralla esiintyy pienempiä mutta samankaltaisia ongelmia. Toistaiseksi puolalaisten suosima Teneriffa ei ole vielä joutunut laittomien maahanmuuttajien valtaamaksi, mutta tilanne voi muuttua muutaman kuukauden kuluessa.

La Gacetan käsiinsä saaman Frontexin sisäisen raportin mukaan lähikuukausina jopa 100 000 malilaista saattaa siirtyä Pohjois-Malista Mauritaniaan ja sieltä Kanariansaarille.

Meidän on siis ehkä sopeuduttava uuteen Eurooppaan, jossa lomien varaaminen palmujen alla ei riipu sääolosuhteista tai hotellien saatavuudesta vaan nykyisistä Afrikasta tulevista muuttoreiteistä.

Lähde: Remix News

