Kansainvälinen rikollisorganisaatio järjesteli Helsinkiin erittäin suuria huumausaine-eriä ja rynnäkkökiväärejä

Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi paljastivat kansainvälisen huumausaineiden levitysorganisaation Viron ja Belgian viranomaisten kanssa. Rikoskokonaisuuden selvittäminen alkoi helmikuussa 2023, kun Virossa takavarikoitiin noin 100 kiloa amfetamiinia ja kaksi rynnäkkökivääriä. Amfetamiinierän katukauppa-arvo oli noin kolme miljoonaa euroa.

Huumausaineet ja aseet löytyivät ajoneuvosta, joka saapui Viroon Belgiasta. Viron suojelupoliisin suorittaman tutkinnan alkuvaiheessa ilmeni, että huumausaine-erä ja aseet olivat matkalla Suomeen.

Suomen, Viron ja Belgian viranomaiset perustivat yhteisen tutkintaryhmän, johon osallistuivat Suomesta Helsingin poliisilaitos ja Keskusrikospoliisi.

– Yhteisen tutkintaryhmän nopea perustaminen mahdollisti rikoskokonaisuuden ripeän selvittämisen. Ryhmän ansiosta tiedonvaihto ja todisteiden siirto sujui hyvin jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyötä tehtiin myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista.

Tutkintaryhmä sai myös rikoshyödyn jäljitettyä ja takavarikoitua kokonaan. Ryhmän jäseniltä takavarikoitiin lähes 470 000 euroa käteistä rahaa, kolme rynnäkkökivääriä ja pistoolimallinen käsiase. Lisäksi poliisi takavarikoi ja jäädytti rikollisella toiminnalla hankittua omaisuutta lähes 100 000 euron arvosta.

Kokaiinia levitettiin pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella

Esitutkinnassa poliisi onnistui selvittämään henkilöt, jotka vastasivat huumausaineiden hankkimisesta ja salakuljetuksesta Belgiassa. Lisäksi poliisi paljasti huumausaineiden vastaanottamista, varastoimista ja levittämistä Suomessa hoitaneet epäillyt.

– Pääsimme Helsingissä toimineiden ryhmän jäsenten jäljille omien tutkimustemme avulla. Perinteisillä huumepoliisin tutkintamenetelmillä selvitimme epäiltyjen roolia ja osuutta ryhmän toiminnassa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Janne Ylinenpää Helsingin poliisista.

Poliisi epäilee, että ryhmä järjesti Suomeen 25 kiloa kokaiinia tammikuussa 2023. Kokaiinierän katukauppa-arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Noin kymmenesosa kokaiinista ehdittiin levittää pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella.

Kokaiinin käyttäminen on lisääntynyt Suomessa viime vuosina

Poliisi sai selvitettyä huoneiston, jota käytettiin Suomessa huumausaineiden vastaanottamiseen, varastointiin ja edelleen levittämiseen. Toukokuussa otettiin kiinni kaksi huoneistoa käyttänyttä henkilöä.

Huoneistosta takavarikoitiin noin 22,5 kiloa kokaiinia ja lähes 177 000 euroa käteistä rahaa. Lisäksi poliisi takavarikoi toisen epäillyn asunnosta Helsingissä yli 30 000 euroa käteistä rahaa ja arvokelloja.

– Tutkinnassa takavarikoitu poikkeuksellisen suuri määrä kokaiinia on osoitus siitä, että kysynnän ja tarjonnan laki pätee huumausainekaupassa. THL:n jätevesitutkimus osoittaa, että kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti viime vuosina ja käyttöä on paljon etenkin viikonloppuisin, sanoo Janne Ylinenpää.

Rikoskokonaisuudessa on seitsemän epäiltyä, joista kolme on edelleen vangittuna.

Esitutkinta valmistuu lähiaikoina ja siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle. Syytteennostamisen määräaika on 5. joulukuuta 2023.