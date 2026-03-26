Kansainvälinen tilanne pakotti suunnanmuutokseen: vuoden 2027 vaalit vanhalla järjestelmällä

Oikeusministeriö pysäytti AWS-pilvisiirron toistaiseksi ja ilmoittaa, että vuoden 2027 eduskuntavaalit järjestetään edelleen Suomessa sijaitsevilla konesaleilla toimivalla järjestelmällä.
Oikeusministeriö on päättänyt, että vuoden 2027 eduskuntavaalit järjestetään edelleen nykyisen vaalitietojärjestelmän avulla. Päätös merkitsee sitä, että suunniteltu siirtyminen Amazon Web Services -pilvipalveluun (AWS) siirtyy toistaiseksi hyllylle muuttuneen kansainvälisen poliittisen tilanteen vuoksi. Ministeriö korostaa, että kansalaisten luottamus vaalijärjestelmään on ratkaiseva tekijä päätöksen taustalla.
Uudistushanke käynnistyi jo vuonna 2021
Vaalitietojärjestelmän (VAT) uudistaminen alkoi vuonna 2021 tavoitteena päivittää järjestelmän sovellus- ja alustateknologiat vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tavoitteena oli varmistaa järjestelmän elinkaaren jatkuvuus sekä vahvistaa tietoturvaa.
Vuoden 2024 aikana hankkeen ohjausryhmä arvioi eri alustavaihtoehtoja, ja Oikeusrekisterikeskus suositti laajan selvityksen jälkeen siirtymistä AWS-pilvipalveluun. Selvityksen perusteella oikeusministeriö päätti keväällä 2025, että uusi järjestelmä rakennetaan AWS-alustalle. Perusteluina olivat erityisesti toimintavarmuus ja tietoturvan taso.
Kansainvälinen poliittinen tilanne muutti suunnan
Ministeriö kertoo, että viimeisen vuoden aikana muuttunut kansainvälinen poliittinen tilanne on pakottanut arvioimaan alustaratkaisua uudelleen. Tämän seurauksena uusi järjestelmä ei tule käyttöön vielä vuoden 2027 vaaleissa.
Ministeriö painottaa, että ”kansalaisten vaaleja kohtaan tunteman luottamuksen ensiarvoista merkitystä” ei voida sivuuttaa. Päätöksestä on keskusteltu eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden kanssa.
Nykyinen järjestelmä toimii ja sitä on ylläpidetty keskeytyksettä
Olemassa olevaa vaalitietojärjestelmää on ylläpidetty koko uudistushankkeen ajan ilman katkoksia. Käytössä olevan järjestelmän konesalit sijaitsevat Suomessa, mikä on ollut yksi sen keskeisistä turvallisuustekijöistä.
Uudistustyö jatkuu – päätökset myöhemmin
Vaikka pilvisiirto ei toteudu vielä 2027, uudistamishanke jatkuu. Ministeriö linjaa uuden alustaratkaisun myöhemmin, ja sen on tarkoitus tulla käyttöön kevään 2027 jälkeen.
Eli jokaisen suomessa äänioikeutetun tiedot siirtyvät pian Yhdysvaltalaiselle pilvipalveluntarjoajalle. Tämä jos jokin on tietoturvatonta.
Jenkeissähän on ns kansallisen turvallisuuden lakeja joiden perusteella voidaan ohittaa voimassaolevat sopimukset yksipuolisesti ja hyvinkin löyhin perustein (mm pitkän linjan IT osaaja Petteri Järvinen on näistä kirjoitellut), eli jos US haluaa tiedon jostain suomalaisesta henkilöstä mutta ei oikein tiedetä että kuka niin he voivat tällaista lakia käyttäen imuroida kaikkien suomalaisten tiedot AWS tietokannasta ja se tietohan sitten on siellä CIA/FBI/NSA/DHS tjsp rekistereissä iän kaiken ja tietomurtoja virallisiin US hallituksen järjestelmiinhän tuntuu tapahtuvan vähän väliä ja silloin on suomalaisten nimi,osoite,hetu jne joka rikollisen saatavilla ja rikollisilla on rennot ajat edessä ottaen lainaa suomalaisten tiedoilla, tilaillen tavaraa laskulla ja muuta mukavaa.
Merkillistä että eikö näin suuria projekteja varten löydy kotimaista toimittajaa, vai onko katsottu kilpailutuksessa vain hintaa, joka on järjetöntä koska MS, AWS ja vastaavat ovat kuuluisia siitä että hintaa lyödään joka vuosi reippaasti lisää ja asiakas voi joko maksaa tai lopettaa palvelun, sekä tarjousta tehdessä amerikkalainen on sen verran ovela että lyö hinnat alakanttiin tietäen että seuraavana vuonna voidaan vetää korotukset normaalitasolle ja sen jälkeisenä vuonna vähän lisää.
Tässä nyt jo kotimainen toimija rakentaisi tarpeellisen konesali-infran jos tällainen sopimus olisi monivuotinen, eikö ole kysytty edes ?