Kansainvälinen tilanne pakotti suunnanmuutokseen: vuoden 2027 vaalit vanhalla järjestelmällä

Oikeusministeriö pysäytti AWS-pilvisiirron toistaiseksi ja ilmoittaa, että vuoden 2027 eduskuntavaalit järjestetään edelleen Suomessa sijaitsevilla konesaleilla toimivalla järjestelmällä.

Oikeusministeriö on päättänyt, että vuoden 2027 eduskuntavaalit järjestetään edelleen nykyisen vaalitietojärjestelmän avulla. Päätös merkitsee sitä, että suunniteltu siirtyminen Amazon Web Services -pilvipalveluun (AWS) siirtyy toistaiseksi hyllylle muuttuneen kansainvälisen poliittisen tilanteen vuoksi. Ministeriö korostaa, että kansalaisten luottamus vaalijärjestelmään on ratkaiseva tekijä päätöksen taustalla.

Uudistushanke käynnistyi jo vuonna 2021

Vaalitietojärjestelmän (VAT) uudistaminen alkoi vuonna 2021 tavoitteena päivittää järjestelmän sovellus- ja alustateknologiat vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tavoitteena oli varmistaa järjestelmän elinkaaren jatkuvuus sekä vahvistaa tietoturvaa.

Vuoden 2024 aikana hankkeen ohjausryhmä arvioi eri alustavaihtoehtoja, ja Oikeusrekisterikeskus suositti laajan selvityksen jälkeen siirtymistä AWS-pilvipalveluun. Selvityksen perusteella oikeusministeriö päätti keväällä 2025, että uusi järjestelmä rakennetaan AWS-alustalle. Perusteluina olivat erityisesti toimintavarmuus ja tietoturvan taso.

Kansainvälinen poliittinen tilanne muutti suunnan

Ministeriö kertoo, että viimeisen vuoden aikana muuttunut kansainvälinen poliittinen tilanne on pakottanut arvioimaan alustaratkaisua uudelleen. Tämän seurauksena uusi järjestelmä ei tule käyttöön vielä vuoden 2027 vaaleissa.

Ministeriö painottaa, että ”kansalaisten vaaleja kohtaan tunteman luottamuksen ensiarvoista merkitystä” ei voida sivuuttaa. Päätöksestä on keskusteltu eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden kanssa.

Nykyinen järjestelmä toimii ja sitä on ylläpidetty keskeytyksettä

Olemassa olevaa vaalitietojärjestelmää on ylläpidetty koko uudistushankkeen ajan ilman katkoksia. Käytössä olevan järjestelmän konesalit sijaitsevat Suomessa, mikä on ollut yksi sen keskeisistä turvallisuustekijöistä.

Uudistustyö jatkuu – päätökset myöhemmin

Vaikka pilvisiirto ei toteudu vielä 2027, uudistamishanke jatkuu. Ministeriö linjaa uuden alustaratkaisun myöhemmin, ja sen on tarkoitus tulla käyttöön kevään 2027 jälkeen.

Lue lisää aiheesta: