Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Atte Lammi

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Atte Lammi: Sinimusta Liike, Uusimaa

Olet yrittäjä, taksinkuljettaja ja henkilökohtainen avustaja. Millainen on tavallinen työviikkosi ja ehditkö harrastaa?

Kysymys on sama jonka esitän itselleni joka ikinen viikko vähintään 4 kertaa. Tämän hetkinen elämäni on yhtä aikataulutusta ja vapaa-aikaa en juurikaan etukäteen suunnittele. Kitaraa soitan joka päivä, salilla käyn välillä. Luontolenkit ovat parasta. Myönnän olevani myös 1.2kD warzonen pelaaja silloin tällöin. Tärkeintä on että pysyy aktiivisena ja ehtii viettämään aikaa läheisten kanssa. Taksin ratissa palaa suurin osa ajasta ja yritystoiminta on tipahtanut päätoimisuudesta harrastus tasolle. Northammerilla oli vielä vuosi sitten kivijalkamyymälä Haminassa ja nyt yritän sinnitellä verkkokauppiaana. Tavoitteena tulevaisuudessa kokeilla kivijalkaa uudestaan kun ajat sallivat.

Olet Haminan kaupungin hyvinvointilautakunnan jäsen. Millainen on poliittinen taustasi ja miksi lähdit mukaan juuri Sinimustaan Liikkeeseen?

Olen aina ollut todella kansallismielinen ajattelija, arvostan Suomea ja suomalaisuutta muita korkeammalle.

Olin Haminassa perussuomalaisten riveissä hyvällä meiningillä, hyviä tyyppejä Haminassa, mutta kuitenkin oma ideologiani ei kohtaa juuri missään persujen kanssa. Eräänlainen seminaari keskellä metsää sai päätöksen laukaistua, ja siitä takki kääntyikin sinimustien tovereiden puolelle kotimatkan aikana.

Oli hyvä päätös sillä Sinimusta Liike edustaa minua loistavasti mm. sukupuoli-, luonto-, etnisyys-, media-, kieli,- rikoslaki- ja talouslinjauksissaan. Suomalaisten ydinperheiden lisääntymisestä puhumattakaan.

Miten suomalaisen pienyrittäjän asemaa voitaisiin parantaa?

Pienyrittäjänä itse hyötyisin verohuojennuksista. Vaikka liikevaihtoni soveltuu siihen, niin verottaja ei hyväksy, että myymäni tuotteet tulevat Saksasta ja siispä jokainen veropenni on maksettava. Tällä on iso vaikutus yrityksen kasvuun ja talouteen.

Eläkelakia tulisi muuttaa niin että yrittäjällä olisi itsellään mahdollisuus päättää eläkemaksuistaan.

Myös kunnilla on iso rooli pienyrittäjien mahdollisuuksiin. Yritysystävällinen kunta järjestää tapahtumia, liiketiloja, neuvontaa, ja jopa taloudellisesti tai välineellisesti tukee yrittämistä.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Arvoistani tärkeimpiä ovat luonnonsuojelu, omavaraisuus, suomenkieli, huumevastaisuus ja suomalaisten turvallisuus.

Tavoitteeni ovat tällä hetkellä pelkkiä haaveita, mutta poliittisesti täysin mahdollisia saavuttaa. Haluan turvallisen Suomen, jossa sateenkaariliput kielletään rock-konserteista ja seksilelumainokset radiosta.

Suomalaisten syntyvyys on ennätyksellisen alhainen. Miten lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa, jotta syntyvyys saadaan kasvuun?

Lähtisin purkamaan aihetta taloudellisesta näkökulmasta. Maassa missä eläminen kustantaa paljon, meillä on liian vähän takuita selviytymisestä. Esimerkiksi lasten syntyvyyttä voitaisiin kannustaa lainatakauksilla, äitiyslomatuella joka olisi suoraan verrannollinen palkkaan, erilaiset verohelpotukset esim. Tila-autoista verot pois kun perheeseen syntyy kolmas lapsi. Samaa ideaa voitaisiin hyödyntää myös asunnon ostossa ja päivähoitomaksuissa. Ehtona tietenkin lasten tekeminen. Synnytyksen tulisi olla suomalaisille ilmaista ja vanhempainvapaita tulisi reilusti pidentää.

Sanotaan, että ”Suomi on Ruotsin tiellä”. Tällä tarkoitetaan mm. monikulttuurista johtuvaa jengiytymistä ja segregaatiota. Onko mitään tehtävissä ettei ajauduta samoihin ongelmiin?

Kyseessä on täysin huonon maahanmuuttopolitiikan alkunäytös. Suomessa voidaan aloittaa pakkopalautukset ja ottaa käyttöön oikeat rangaistukset. Erilainen tausta ei saa olla syy rangaistuksen lievitykselle. Myös työperäinen sekä humanitäärinen maahanmuutto tulee pysäyttää.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Minua kannattaa äänestää, koska pidän omieni puolia ja ennen kaikkea siksi, että äänestämättä jättäminen olisi sama kuin äänestäisi demaria. Paitsi jos äänestää sinimustaa ehdokasta.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Äänestäjille terveiset että peli ei ole menetetty, lisääntykää ja ottakaa rauhassa.