Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Jarno Henninen

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Jarno Henninen: Sinimusta Liike, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Olet ollut pienten lasten koti-isänä. Millaisia toimia mielestäsi yhteiskunnassa tarvitaan, jotta suomalaisten syntyvyys saataisiin kasvuun?

Kahden pienen lapsen isänä koen, että yhteiskunnan pitäisi tukea lapsiperheitä enemmän. Kotihoidontuki on liian pieni. Perustulo malli olisi siihen hyvä vaihtoehto, jotta vanhemmat voisivat olla enemmän lasten kanssa kotona. Lapset ovat ykkösprioriteetti, kaikki muu tulee sen jälkeen.

Miten lapsiperheen arki sujuu ja miten lomailette tai harrastatte yhdessä?

Pienten lasten kanssa lomailu on välillä haastavaa. Harrastan lasteni kanssa useampien instrumenttien soittoa ja musiikin kuuntelua. Lapsiperheen arki on antoisaa ja palkitsevaa, sekä myös täyttä työtä. Varsinkin, kun on 3,5 v erityislapsi joka oppii uusia asioita. Meillä tuo iloa se, että lapsi osaa pukea aamulla kengät oikeisiin jalkoihin tai suostuu pukemaan yhtään mitään.

Onko sinulla aiempaa poliittista taustaa ja miksi lähdit mukaan juuri Sinimustaan Liikkeeseen?

Olen seurannut politiikkaa koko aikuisikäni, ja Sinimustan Liikkeen arvomaailma sopii parhaiten meidän perheelle. Onhan myös vaimoni mukana Sinimustan Liikkeen ehdokkaana.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Arvomaailmaani kuuluu tietysti lapseni ja turvallinen ympäristö kasvaa. Tavoitteena on edelleen nolla maahanmuuttajaa.

Vastustat Natoon liittymistä. Miten mielestäsi Suomen puolustusvoimien tulisi varautua mahdollisiin uhkiin?

Suomen puolustusvoimat nostaa tarvittaessa valmiustasoaan. Meillä on ainutlaatuinen reserviläisjärjestelmä, sekä Euroopan suurin tykistö. Me pärjäämme kyllä omin voimin, vaikka sotilaallinen uhka olisi lähellä. Silloin muutkin kuin kantahenkilökunta ja reserviläiset haluavat tarttua aseeseen. Olemmehan me suomalaisia miehiä ja naisia.

Miten päättäjänä pyrkisit vaikuttamaan oman vaalipiirisi asioihin? Onko Varsinais-Suomessa epäkohtia joihin tulisi puuttua lainsäädännöllä, tai onko maakunnassasi mielestäsi akuutteja valtion rahoituskohteita?

Tunnin juna on tärkeää saada Turku -Helsinki välille.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Yrittäisin näyttää kaikille esimerkkiä. Kaikki mitä lupaan, yritän viedä loppuun saakka.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Mielestäni ei ole tärkeää ketä äänestää, kunhan äänestää. Se on mielestäni kansalaisvelvollisuus. Kun äänestät Sinimustaa Liikettä, äänestät Suomea. Olet mukana talkoissa, joilla me nostetaan Suomi jaloilleen. Viime vuosina olemme menneet pyllymäkeä alaspäin – sen on muututtava.